Manchester United : Erik Ten Hag compare Antony à une légende néerlandaise

L'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a comparé Antony à une légende néerlandaise après son but contre Nottingham Forest dimanche.

Antony a pris la pleine mesure de son transfert à Manchester United. Après une petite période d'adaptation, le Brésilien semble s'épanouir dans le système d'Erik Ten Hag et monter en puissance au fil des semaines. En manque de réussite face au FC Séville cette semaine face au but, Antony a trouvé le chemin des filets ce dimanche en Premier League.

"Personne ne pouvait l'arrêter"

L'ailier brésilien a largement contribué à la victoire 2-0 de son équipe dans le match de Premier League face à Nottingham Forrest en suivant bien la frappe d'Anthony Martial pour marquer le premier but du match puis en réalisant une passe décisive sur le deuxième but des Red Devils en seconde période. Antony ayant réalisé une superbe basse pour Dalot, auteur du but du break.

Selon Erik Ten Hag, la menace qu'Antony fait peser sur les adversaires lorsqu'il évolue dans l'axe rappelle l'ancienne star du Bayern Munich et de Chelsea, Arjen Robben, qui était célèbre pour ses débordements et ses buts à l'entrée de la surface en partant de la droite. "Il est tellement bon pour rentrer à l'intérieur", a déclaré Ten Hag aux journalistes.

Huit buts cette saison

"J'ai beaucoup vu Arjen Robben, par exemple. On dit qu'il n'a qu'un seule façon de jouer, mais cette façon est si brillante que personne ne pouvait l'arrêter", a ajouté le Néerlandais. Pour le moment, Antony n'a pas la même efficacité qu'avait Arjen Robben, mais les similitudes entre les deux hommes et leur facilité à rentrer sur leur pied gauche pour frapper ou faire la bonne passe est réelle.

Avec cette nouvelle réalisation en Premier League, Antony a désormais inscrit huit buts depuis qu'il a rejoint Manchester United en provenance de l'Ajax l'été dernier. Son but de dimanche était son premier en Premier League depuis septembre et porte son total à quatre en championnat. Une première saison encourageante pour le Brésilien.

Erik Ten Hag espère qu'Antony pourra aider son équipe à remporter une nouvelle victoire, alors qu'elle affronte Séville en quart de finale retour de l'Europa League, jeudi. Les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul 2-2 à Old Trafford lors de la première confrontation alors que les Red Devils, par l'intermédiaire d'Antony notamment avaient eu l'occasion de tuer le match.