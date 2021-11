Manchester United : Carrick se tient prêt pour du long terme

Michael Carrick est prêt à assurer l'intérim de Manchester United aussi longtemps que nécessaire, l'ancien milieu de terrain ayant pris la relève après le licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer. Les Red Devils ont pris des mesures décisives après un début de saison 2021-22 décevant, qui les a éloignés de la course au titre de Premier League et les a obligés à s'en remettre aux coups d'éclat de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions.



Aucun remplaçant permanent de Solskjaer n'a encore été désigné, alors que des liens ont été établis avec Mauricio Pochettino et Zinédine Zidane, et Carrick est heureux de remplir cette fonction jusqu'à ce qu'une nomination à long terme soit faite. Carrick a fait part aux journalistes de ses projets pour le choc contre Villarreal mardi soir.

"Mon état d'esprit est de préparer l'équipe pour demain. Donner le meilleur de moi-même. Le club a été ma vie pendant très longtemps. Je suis prêt à le faire pour le temps qu'il faudra, que ce soit un match, deux matchs ou un peu plus. Pour l'instant, je ne suis pas trop sûr. Ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe."

"Bien sûr, j'ai ma propre personnalité"

Pressé de savoir combien de temps il pourrait rester à la tête de l'équipe, l'ex-international anglais de 40 ans a déclaré : "Avant tout, cela a été littéralement un jour, 24 heures. Le match n'est plus très loin. Je n'ai pensé qu'à ce match. Je n'ai pas regardé au-delà, il y a un gros match ce week-end, mais nous nous en occuperons quand nous en aurons besoin. Tant que le club voudra de moi, je donnerai le meilleur de moi-même. Pour être honnête, ce n'est pas quelque chose dans lequel je dois m'impliquer pour le moment".

"Je ne peux pas regarder au-delà de demain soir. Les autres personnes impliquées dans le choix de la suite, je ne peux pas en parler." Carrick a ajouté à propos de Solskjaer : "C'est un moment d'émotion pour tout le monde au club. J'ai travaillé avec Ole pendant trois ans et je le connais depuis bien plus longtemps. Le voir perdre son poste a été difficile pour moi et pour beaucoup de gens au club. Je pense que l'émotion d'hier montre bien ce qu'il représentait pour tout le monde. Les résultats sont tout, même si vous construisez le bon environnement, vous n'obtenez pas ce que vous méritez. Un énorme merci de notre part à tous."

Il a poursuivi en parlant de son approche de l'entraînement, qui sera mise à l'épreuve sur le sol espagnol lorsque United cherchera à se rapprocher des huitièmes de finale de la Ligue des champions : "Nous devrons attendre et voir. Je travaille en étroite collaboration avec Ole depuis longtemps et nous avons les mêmes convictions. Nous l'avons fait en tant que joueurs et nous le faisons en tant qu'entraîneurs et managers. Bien sûr, j'ai ma propre personnalité. Je ne veux pas en dire trop. Je suis très clair dans mon esprit sur ce que nous voulons faire, comment nous voulons jouer et j'ai hâte de voir cela sur le terrain."