Manchester United candidat au titre de Premier League ? Raphaël Varane va dans le sens d'Erik Ten Hag

Avec sa victoire contre Manchester City, Manchester United s'est totalement replacé dans la course au titre en Premier League.

Et si la course à deux entre Arsenal et Manchester City pour le titre de champion d'Angleterre se transformait en course à trois ? Il faut dire que Manchester United a fait une apparition surprise dans cette course après s'être totalement relancé en championnat lors des dernières semaines. Après son succès contre son rival, Manchester City, Manchester United n'est plus qu'à un point de la deuxième place des Cityzens et neuf du leader, Arsenal.

"Tout est possible"

Bien évidemment, il y a encore quelques semaines, personne n'aurait parié sur Manchester United dans la course au titre, tant le trophée de champion semblait promis aux Gunners ou aux Cityzens. Malgré la victoire contre City et un bon classement, Erik Ten Hag n'a pas hésité à minimiser les chances de Manchester United pour être sacré dès cette saison.

Le coach néerlandais a affirmé qu'il y a encore des "lacunes" dans une équipe qui a remporté neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues. Cependant, Manchester United n'est qu'à neuf points du leader Arsenal à 20 journées de la fin, et Raphaël Varane, qui sait à merveille comment remporter des titres, lui qui a remporté la Coupe du monde, plusieurs Ligue des champions et plusieurs Liga, pense que tout peut arriver.

"Nous sommes solides"

Le défenseur international français a déclaré aux journalistes : "Tout est possible. Nous allons prendre les choses match par match. Le chemin à parcourir est long et très difficile. L'intensité de chaque match est incroyable, l'effort physique. C'est la même intensité qu'un grand match de Ligue des champions, à chaque match. Le rythme est très élevé. Les joueurs sont très bien préparés, physiquement. Nous savons à quel point c'est difficile. Mais nous sommes solides, nous sommes forts. Nous avons juste besoin d'utiliser les joueurs de qualité avec le ballon."

Manchester United a posé un jalon en battant Manchester City, l'équipe de Ten Hag inversant le tableau d'affichage pour prendre trois points dans un style impressionnant, bien que quelque peu controversé. Varane a ajouté à propos de la défaite des champions en titre : "Après le premier but, nous n'avons pas baissé la tête, même si nous avons encaissé un but à domicile".

"Mais nous savions aussi que nous avions l'énergie des supporters. Nous avons continué à suivre notre plan. Puis nous avons marqué et cela a changé toute la partie. Old Trafford est un stade avec une atmosphère magnifique. C'est incroyable. À la fin, j'ai senti une connexion avec les fans. Nous avons vraiment envie de gagner et de le faire contre un grand rival, chez nous. C'est encore plus fort. C'était magnifique", a conclu le Français.

Les grands matches continuent d'arriver pour Manchester United, avec un déplacement à Crystal Palace mercredi, suivi d'un choc de Premier League contre Arsenal à l'Emirates Stadium. Ensuite, ils devront affronter Nottingham Forest en demi-finale de la Carabao Cup et Reading au quatrième tour de la FA Cup.