MU affronte Arsenal à Old Trafford pour un duel crucial. Les Red Devils cherchent à stopper leur chute, tandis que les Gunners visent l’histoire.

À Old Trafford, Manchester United accueille Arsenal pour un choc décisif en Premier League. En pleine tourmente, les Red Devils cherchent à retrouver des couleurs, tandis que les Gunners veulent prolonger leur domination récente sur leur rival historique.

Manchester United à la recherche d’un électrochoc

Sous la houlette de Ruben Amorim, Manchester United traverse l’une des périodes les plus compliquées de son histoire récente. Quatorzièmes du classement, les Mancuniens peinent à enchaîner et restent sur un parcours chaotique en championnat. Leur défense de la FA Cup s’est effondrée face à Fulham, et leur avenir européen repose désormais sur la Ligue Europa, où ils ont concédé un match nul (1-1) face à la Real Sociedad en huitième de finale aller.

Le principal problème de United ? Une défense perméable, avec au moins deux buts encaissés lors de six de leurs sept derniers matchs de Premier League à domicile. L’histoire sera pourtant de leur côté, puisque cette rencontre leur offre l’opportunité d’atteindre leur 100e victoire contre Arsenal, toutes compétitions confondues. Mais pour y parvenir, les Red Devils devront briser une série noire face aux Gunners, qui les ont battus lors de leurs quatre dernières confrontations en championnat.

Arsenal en quête de continuité

Pour Mikel Arteta, ce déplacement à Old Trafford marque une étape symbolique : il s’agira de son 200e match de Premier League en tant qu’entraîneur des Gunners. Avec 118 victoires à son actif, il se rapproche des records établis par des figures comme Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola ou José Mourinho. Pourtant, une donnée manque encore à son palmarès : le titre de champion d’Angleterre.

Les chances de sacre cette saison semblent compromises, Arsenal pointant à 13 points de Liverpool, leader implacable. Mais en Ligue des champions, les Londoniens ont envoyé un signal fort en étrillant le PSV Eindhoven 7-1, établissant un record inédit en phase à élimination directe.

Si les Gunners veulent préserver l’espoir d’une fin de saison réussie, il leur faudra enchaîner un deuxième succès consécutif à Old Trafford, ce qu’ils n’ont plus réalisé en championnat depuis 1979. Ils restent néanmoins sur une défaite face à Manchester United en janvier (1-0) en FA Cup, un rappel que ce duel entre rivaux historiques réserve toujours son lot de surprises.

Horaire et lieu du match

Premier League - Premier League Old Trafford

Le match de Premier League entre Manchester United et Arsenal se jouera à Old Trafford à Manchester, en Angleterre.

Il débutera à 17h30 le dimanche 9 mars, 2025, heure française.

L’entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, n’a pas apporté de nouvelles rassurantes sur le front des blessures avant ce choc. Harry Maguire et Manuel Ugarte, touchés récemment, ne devraient pas être remis à temps. Leur absence s’ajoute à une liste déjà longue d’indisponibilités, comprenant Amad Diallo (cheville), Lisandro Martínez (genou), Kobbie Mainoo (mollet), Jonny Evans (dos), Luke Shaw (ischio-jambiers), Mason Mount (ischio-jambiers), ainsi que les gardiens Altay Bayindir et Tom Heaton (blessures non précisées). De plus, Patrick Dorgu manquera la rencontre en raison d’une suspension.

Avec Dorgu suspendu et Maguire forfait, Victor Lindelöf pourrait être titularisé pour la première fois de la saison en Premier League, sauf si Amorim décide de tenter un pari en lançant Ayden Heaven, un ancien espoir d’Arsenal. Autre ex-Gunner, Chido Obi a brillé lors de la défaite en FA Cup contre Fulham, mais une place de titulaire dans un match d’une telle envergure semble peu probable.

Du côté des Gunners, Mikel Arteta doit encore jongler avec de nombreuses blessures. Gabriel Martinelli (ischio-jambiers), Bukayo Saka (ischio-jambiers), Kai Havertz (ischio-jambiers), Gabriel Jesus (genou) et Takehiro Tomiyasu (genou) restent indisponibles. Myles Lewis-Skelly avait été sorti prématurément contre le PSV pour éviter un carton rouge, et non pour blessure, ce qui ne devrait pas remettre en cause sa place dans le onze de départ.

En attaque, Mikel Merino devrait continuer à occuper un poste inhabituel de numéro 9 dans un secteur offensif décimé, aux côtés d’Ethan Nwaneri et de Leandro Trossard.

