Manchester United : Antony, le début de la fin

Erik ten Hag a admis qu'Antony "n'a pas montré son grand potentiel" à Manchester United et a ouvert la porte à Amad Diallo pour prendre sa place.

Le manager néerlandais, qui a également travaillé avec Antony à l'Ajax, a reconnu que le Brésilien avait du mal à répondre aux attentes à Old Trafford. Antony, qui a coûté 85 millions de livres à United lorsqu'il a rejoint le club en 2022, a également été averti qu'il pourrait désormais se retrouver derrière Amad Diallo et Omari Forson, 19 ans, dans la hiérarchie des attaquants de United.

Ten Hag a déclaré aux journalistes que la position actuelle d'Antony dans l'équipe était la suivante : "Il doit prouver quelque chose, et c'est ce qu'il fera. Il a un gros potentiel. Il ne l'a pas montré dernièrement, mais je connais son talent, et il s'agit de prouver son talent, et il s'agit de lui. Et, oui, il aura probablement ses chances, n'est-ce pas ? Mais, oui, je pense que cela a toujours été l'idée.

Une concurrence féroce

"Il y a de la concurrence, et maintenant il doit se montrer sur le terrain d'entraînement, mais aussi sur les autres terrains parce que nous avons des opportunités. Avec [Amad] Diallo qui revient de blessure, il se débrouille bien à l'entraînement. Omari Forson se débrouille bien. Nous avons donc des options pour combler ces postes. Et Marcus Rashford n'est pas obligé de jouer en tant qu'avant-centre."

Amad et Forson n'ont fait qu'une seule apparition en Premier League cette saison. Alors que l'ancien joueur de Sunderland est apparu contre Norwich City en décembre, Forson a fait ses débuts en championnat contre les Wolves au début du mois.