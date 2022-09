Manchester United : "Antony est un combattant", Ten Hag justifie le transfert du Brésilien

Erik ten Hag a assuré aux fans de Manchester United que la nouvelle recrue Antony est un "combattant" qui peut apporter des buts et de la créativité.

Erik ten Hag est très heureux de retrouver Antony, l'international brésilien ayant joué un rôle déterminant à l'Ajax Amsterdam lors du passage à la tête du club néerlandais. L'entraîneur de Manchester United pense qu'il apportera une nouvelle dimension à l'attaque des Red Devils et a également parlé de sa "mentalité de gagnant".

"Les fans seront enthousiasmés par Antony"

"C'est un battant et quelqu'un qui a une réelle volonté de gagner des matchs, j'aime ça. Il contribue toujours à l'équipe - un esprit de combat qui fait des actions et j'attends la même chose de lui ici à Manchester United", a déclaré Ten Hag au site officiel du club. "C'est un joueur avec une mentalité de gagnant et quelqu'un qui est créatif. Il aime dribbler, il voit la dernière passe, il peut marquer un but et je pense que les fans seront enthousiasmés par lui et la façon dont il joue son jeu."

Dans une interview accordée au site officiel de Manchester United, Antony a également rendu hommage à son coach : "Erik ten Hag est un coach excellent. C'est un honneur de jouer pour Erik. J'ai beaucoup de respect et d'affection pour lui. Depuis le moment où je suis arrivé à l'Ajax, il m'a si bien traité. Il a mis sa confiance en moi. Ce n'est pas une coïncidence que j'ai été si bon sous son égide pendant deux ans. On a développé une confiance mutuelle et une proximité."

Antony : "J'espère écrire l'histoire"

"Quand j'ai appris qu'il venait ici, je lui ai souhaité tout le meilleur, je lui ai souhaité le succès qu'il mérite. Maintenant, je suis à ses côtés à nouveau, j'espère écrire l'histoire, développer et aller encore plus loin sous son management. Je suis vraiment heureux et reconnaissant de voir qu'il a toujours continué à mettre sa confiance en moi, et ce depuis son temps à l'Ajax", a ajouté l'ancien ailier de l'Ajax.

C'est un privilège et un honneur de pouvoir travailler avec lui à nouveau. Ce qui ressort le plus de lui, à mes yeux, c'est son intelligence. Il a le savoir tactique, les stratégies de jeu, un style offensif et un jeu de pressing que je connais très bien après deux années de travail à ses côtés. Je me voyais bien travailler avec lui à nouveau", a conclu l'international brésilien.

Antony s'est épanoui sous la direction de Ten Hag à l'Ajax et espère reproduire cette forme en Premier League. Il a marqué 25 buts en 82 apparitions pour les géants néerlandais et aime jouer dans une position large dans un front trois. Bien qu'Antony soit arrivé à Manchester United, il n'a pas participé au match contre Leicester jeudi, et le Brésilien pourrait donc faire ses débuts à Old Trafford dimanche contre Arsenal.