L’attaquant néerlandais Crisencio Summerville reste au cœur de l’actualité du mercato estival.

Relégué en Championship, la deuxième division anglaise, le club londonien doit examiner les offres reçues pour plusieurs de ses cadres, en particulier Sammerville, auteur de buts décisifs lors de la Coupe du monde 2026, dont deux face au Japon et à la Suède.

Selon le site « CaughtOffside », Manchester United le considère pour renforcer son attaque et pallier un éventuel départ définitif de Marcus Rashford.

Toutefois, le dossier s’annonce complexe : West Ham réclame 50 millions de livres sterling, une somme que les Red Devils estiment excessive, d’autant que leur priorité reste la reconstruction du milieu de terrain.

Parallèlement, les Hammers poursuivent le dossier Matheus Fernandes, autre élément des Hammers, prioritaire pour le staff technique.

L’intérêt pour Samrvil ne se limite pas à Manchester United : Naples et l’AC Milan surveillent également le joueur, tandis que le Paris Saint-Germain a déjà entamé des discussions avec West Ham pour étudier la possibilité de le recruter.

Selon certaines informations, le champion de France s’apprêterait à proposer environ 43 millions de livres sterling et étudierait la possibilité d’un double transfert incluant Samer Willems et Fernandes, pour un coût global pouvant atteindre 130 millions de livres.

L’AS Rome, également intéressée, pourrait profiter d’une éventuelle marge de manœuvre financière des Hammers. Selon certaines sources, les Hammers pourraient finalement se satisfaire d’une somme comprise entre 30 et 40 millions de livres, information qui encourage la direction giallorossa à passer à l’action avec détermination.

Qualifiée en Ligue des champions, la Roma cherche des éléments capables de faire la différence et pourrait profiter de la situation pour attirer l’international belge, peu enclin à évoluer en Championship après la relégation des Hammers.

Sous contrat jusqu’en 2029 avec les Hammers, le Néerlandais pourrait toutefois partir dès cet été : les besoins financiers du club londonien et sa propre volonté de rester au plus haut niveau pourraient prévaloir.

Les prochaines semaines s’annoncent donc riches en rebondissements, Manchester United, le Paris Saint-Germain et l’AS Rome étant prêts à rivaliser pour obtenir l’un des transferts les plus scrutés de ce mercato estival.