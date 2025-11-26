Manchester city tremble ! Le verdict va tomber

City a été inculpé par la Premier League début 2023 pour infraction présumée aux règles du fair-play financier (FPF) entre 2009 et 2018, mais à ce jour, aucune décision n'a encore été rendue.

Un verdict « imminent » pour Manchester City

Le club est sous le coup de ces soupçons depuis longtemps, mais malgré toutes ces accusations, il n'a pour l'instant pas été sanctionné. City a fermement nié toute malversation, mais il est également accusé de ne pas avoir respecté les règles de la Premier League en matière de rentabilité et de viabilité financière (PSR), d'avoir enfreint le règlement du fair-play financier de l'UEFA et de ne pas avoir coopéré à l'enquête menée par la Premier League il y a quatre ans. L'audience a débuté il y a plus d'un an, mais le public attend toujours la décision de la commission indépendante. Selon Borson, elle devrait être rendue très prochainement.

Sur talkSPORT, aux côtés du présentateur Jim White et du consultant et ancien président de Crystal Palace, Simon Jordan, il a déclaré : « Je crois que Simon pense que le verdict sera rendu l'année prochaine, mais je pense qu'il pourrait encore être rendu avant Noël. La décision est imminente depuis un certain temps, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Cela ne prend pas si longtemps. »

Plus tôt dans leur entretien, Borson avait affirmé que la commission indépendante était responsable de ce long retard, et non Manchester City ou la Premier League. En effet, l'audience a débuté il y a un peu plus de 14 mois.

Borson a ajouté : « Personne ne sait, car même les parties concernées s'attendaient à être informées depuis longtemps. Tous les avocats sont surpris qu'aucune décision n'ait été prise à ce stade, et c'est le cas des deux côtés. Je vais vous dire qui bloque tout : le panel chargé de la décision. C'est eux qui ont le pouvoir de décision. Ce sont eux que tout le monde attend. Eh bien, personne ne sait. On connaît la longue liste – on peut la reconstituer à partir des noms de tous les membres du panel judiciaire – mais on ne sait pas qui y figure. On peut supposer qu'il s'agit probablement de deux avocats et peut-être d'un expert-comptable. Mais on ne sait pas qui compose ce panel, ni ce qu'ils devaient produire et dans quel délai. On peut maintenant supposer, vu le temps écoulé et la surprise générale face à l'absence de décision, qu'ils ont reçu très peu d'instructions et qu'ils n'ont pas été rémunérés pour leur temps dès la fin de l'affaire. On peut affirmer que le Premier ministre et Manchester City, en accord avec le panel, auraient dû convenir d'une procédure permettant, une fois l'audience terminée, de… » sont exclusivement rémunérés pour délibérer et produire, sur une période disons de trois mois ou au pire de six mois, la décision pendant la période de fermeture. »