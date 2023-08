Manchester City tranche pour Bernardo Silva

Auréolé de son premier sacre européen, Manchester City ne compte pas laisser filer l’un de ces meilleurs éléments lors de ce mercato estival.

Après des échecs répétés sur la scène européenne, Manchester City est parvenu à remporter la Ligue européenne des champions la saison dernière. Plusieurs semaines après ce sacre historique, le club dirigé par Pep Guardiola compte maintenir ce niveau de performance.

Manchester City rêve grand

La confirmation de cette belle saison 2022-2023 marquée par le triplé historique (Ligue des Champions, Premier League et Fa Cup) passe nécessairement par la conservation de ses meilleurs joueurs. Malgré cette volonté de conserver ces meilleurs éléments, Manchester City a perdu son capitaine Ilkay Gundogan. Ce dernier s’est engagé avec le FC Barcelone. Et pour les dirigeants citizens, il n’est plus question de laisser filer un autre élément important du dispositif tactique de Guardiola qui est convoité par le club de Catalan.

Bernardo Silva est intransférable

Ces derniers jours, la presse espagnole a laissé croire que Bernardo Silva devrait signer au FC Barcelone comme son ex coéquipier et capitaine allemand Gundogan. Si les voyants étaient aux verts pour un transfert du milieu de terrain portugais en Catalogne, Manchester City vient de faire une mise au point déterminante pour l’avenir de l’ex monégasque.

En effet, le champion d’Angleterre, qui a annoncé officiellement le recrutement du défenseur croate Josko Gvardiol, vient de fermer la porte à un départ du lusitanien. Selon Fabrizio Romano, la direction du club a déclaré clairement au FC Barcelone que le milieu offensif est intransférable. Xavi Hernandez et ses dirigeants qui viennent de céder Franck Kessié à Al Hilal doivent s’activer pour trouver une nouvelle piste avant le début de la nouvelle saison.