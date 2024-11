Manchester City : Pourquoi Pep Guardiola s’est blessé volontairement

Lors du match de Ligue des champions, mardi soir, contre Feyenoord, Guardiola s’était blessé lui-même avec ses ongles.

Manchester City accordait son hospitalité à Feyenoord, mardi soir, à l’Etihad Stadium dans le cadre du match de la cinquième journée de la phase de ligue du nouveau format de la Ligue des champions. Les deux équipes s’étaient séparées sur le score de parité de 3-3 au coup de sifflet final. Un score qui n’était pas du goût du coach des Skyblues, qui s’était blessé lui-même avec ses ongles.

Guardiola a envie de se faire du mal

Grâce à un doublé de Erling Haaland (44e sp, 53e) et un but de Gündogan (50e), Manchester City pensait avoir renoué avec la victoire après cinq défaites d’affilée toutes compétitions confondues. Mais les Skyblues ont été rattrapés au score par les Néerlandais avant la fin du temps réglementaire grâce à des buts d’Anis Hadj Moussa (74e), Santiago Giménez (82e) et David Hancko (89e). Une remontada qui a mis Pep Guardiola dans tous ses états.

En conférence de presse d’après-match, l’ancien coach du Barça s’était présenté avec des traces sur la tête ainsi qu’une blessure sur le nez. Interrogé, le Catalan explique qu’il voulait se faire mal. « J’ai fait ça avec mon ongle. Je l’ai fait moi-même avec mes doigts… J’ai envie de me faire mal », a-t-il répondu. Si Manchester City peine à retrouver ses esprits ces dernières semaines, Guardiola a reconnu que le club a de sérieux problèmes. « Nous avons des problèmes, oui. Trois changements ? Le jeu n’est jamais terminé, mais à 3-0, je ne voyais aucun danger… », a reconnu l’ancien entraîneur du Bayern Munich.

L'article continue ci-dessous

Après ce match nul, Manchester City est descendu provisoirement à la 15e place de la Ligue des champions avec 8 points au compteur. La prochaine sortie européenne de Guardiola et sa troupe sera un déplacement à Turin contre la Juventus le 11 décembre.