Pep Guardiola et Manchester City en chute libre

Pep Guardiola et Manchester City ont subi une nouvelle humiliation en Premier League, samedi.

Manchester City recevait Tottenham, samedi, à l’occasion de la 12e journée de Premier League. Un choc qui a viré au cauchemar pour Pep Guardiola et les siens, définitivement ancrés dans la crise (0-4).

Les chiffres alarmants de Pep Guardiola et Manchester City

Plus de place au doute, Manchester City est bel et bien en crise. Deux semaines après leur défaite face à Brighton (1-2), les Citizens avaient l’occasion de se relancer face aux Spurs, ce samedi. Occasion manquée pour les hommes de Pep Guardiola qui n’ont pas pu célébrer la présentation du Ballon d’Or de Rodri à l’Etihad Stadium. Face à une équipe londonienne très efficace, Manchester City s’est complètement troué et concède une cuisante défaite à domicile. James Maddison, auteur d’un doublé (13e, 20e), Pedro Porro (52e) et Brennan Johnson (90e+3) ont infligé une correction aux Sky Blues qui s’offrent de nouveaux records alarmants.

Getty Images Sport

Il y a deux semaines, Manchester City enchainait quatre défaites de suite pour la première fois en 18 ans. Par contre, ces revers sont tous intervenus à l’extérieur. Cette fois-ci, le club anglais s’est incliné à l’Etihad Stadium pour la première fois depuis deux ans et une défaite contre Brentford le 12 novembre 2022. Avant Tottenham ce samedi, Manchester City n’avait plus perdu en 52 rencontres disputées à domicile. Un nouveau coup de massue pour Pep Guardiola qui enchaine cinq défaites de suite pour la première fois de sa carrière d’entraineur.

Le revers face aux Spurs est encore plus cruel pour le technicien espagnol puisqu’aucun club ne s’était imposé contre l’une de ses équipes par quatre buts d’écart depuis la déroute face au Real Madrid de Carlo Ancelotti en demi-finale de Ligue des Champions 2013-2014 avec le Bayern Munich. Tottenham a même gâché beaucoup de chose en infligeant à Manchester City, sa pire défaite à domicile depuis celle face à Arsenal en 2003 (1-5).