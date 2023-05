Manchester City : Pep Guardiola révèle la clé du possible triplé

Pep Guardiola n'a pas tari d'éloges à l'égard de ses dirigeants et les a crédités de l'immense succès du club sous son mandat.

Manchester City a décroché un nouveau titre de champion d'Angleterre, l'équipe de Pep Guardiola devançant Arsenal pour finir en beauté. Cela signifie que le club a désormais remporté trois trophées de Premier League d'affilée et qu'il aura à cœur d'ajouter la FA Cup et la Ligue des champions pour réaliser un triplé historique, le premier depuis que le rival de la ville, Manchester United, l'a fait en 1998-99 sous la direction de Sir Alex Ferguson. Guardiola, rayonnant, a fait part de son admiration pour le conseil d'administration de Manchester City, qui a su instaurer une culture de la victoire à l'Etihad Stadium.

"Notre hiérarchie est le point clé de cette organisation"

Avant la défaite de City contre Brentford lors de la dernière journée de la saison, Guardiola a expliqué : "Si nous sommes là où nous sommes, c'est grâce au conseil d'administration : "Nous sommes là où nous sommes grâce aux personnes qui nous ont précédés. Nous apprenons. Nous apprenons de chacun d'entre eux. Quand vous reconstruisez une équipe, c'est normal après six ou sept ans, c'est à cause de la force du club. Cela ne m'appartient pas seulement. Il y a eu Sergio. Puis Gabriel. Et maintenant Erling. Il appartient au club. Pas à moi. Si le Club ne m'amène pas ici et qu'Erling n'est pas assis à côté de moi, nous ne pouvons pas le faire. Nous sous-estimons notre Club et notre hiérarchie, c'est le point clé de cette organisation".

"Ils ont mis le club dans cette position, c'est grâce à la force que nous avons dans le club. Sans ces joueurs, nous ne pourrions pas faire ce que nous avons fait ces dernières années. Il faut aussi un club fort et solide. Ils sont intelligents, sages et savent exactement ce que nous voulons faire. Il est très bien géré. Dans ce métier, tout le monde fait des erreurs. Il n'y a pas de solution magique à tout ce que vous faites. On fait beaucoup d'erreurs, mais on essaie d'en faire le moins possible. Mais ici, il n'y a pas de club, de directeur sportif ou d'entraîneur qui dise "faites ceci et tout fonctionnera parfaitement". Il faut prendre une décision et avoir le courage de la prendre. Et après, il faut l'accepter. Il faut faire plus de choses positives que de choses négatives. Je pense que ce club, pas seulement au cours de la dernière période, mais au cours des 10, 12, 14 dernières années, se porte très, très, très bien", a conclu l'Espagnol.

Manchester City le club de la décennie en Angleterre

Manchester City est le club le plus titré d'Angleterre depuis plus d'une décennie grâce au soutien somptueux de la famille régnante d'Abu Dhabi. Le club a été racheté par le cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan en 2008. Le dernier titre remporté par le club est le cinquième en six ans et le septième au cours des 11 dernières années. En d'autres termes, il s'agit d'une domination sans partage, même si certaines courses au titre ont été très disputées.

D'une part, l'équipe de Guardiola est sans doute la meilleure que la Premier League ait jamais connue, grâce à son football exaltant et fluide et à sa constance impitoyable à décimer ses adversaires. Cependant, City a également fait l'objet de plus de 100 poursuites en Premier League pour avoir prétendument enfreint le règlement financier au début de la saison, ce qui continue de jeter un voile sur ses années de suprématie dans le football anglais.

Les Citizens, qui visent le triplé, tenteront de remporter les finales de la FA Cup et de la Ligue des champions en affrontant d'abord leur rival et vainqueur de la Carabao Cup, Manchester United, à Wembley, le 3 juin. Ils affronteront ensuite l'Inter, vainqueur de la Coppa Italia, en finale de la Ligue des champions le 10 juin.