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FBL-ENG-LCUP-MAN CITY-NORWICH CITYAFP
Bart DHanis
Traduit par

Manchester City passe une soirée sans accroc pour les débuts de Gerónimo Rulli

Manchester City vs Norwich
Manchester City
Norwich
Carabao Cup

Manchester City s’est qualifié jeudi soir pour le tour suivant de la Carabao Cup. L’équipe a dominé Norwich City, pensionnaire de Championship, sur le score de 5-0 à domicile.

Du côté de Manchester City, plusieurs grands noms sont restés sur le banc jeudi soir. L’entraîneur Enzo Maresca a titularisé le tout juste âgé de dix-sept ans Floyd Samba à la pointe de l’attaque. Il était accompagné par Allan et Rayan Aït-Nouri.

Au milieu de terrain, Ayoubb Bouaddi, Mateo Kovacic et Rayan Cherki ont débuté. La défense était composée, de droite à gauche, de Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis et Nico O’Reilly. Dans les buts, l’ancien de l’Ajax Gerónimo Rulli a fait ses débuts.

Lors de l’entame de la rencontre, les deux équipes se sont rendu coup pour coup, sans toutefois se montrer vraiment dangereuses. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir le verrou sauter à Manchester.

Le but de l’ouverture du score a été inscrit par Samba. L’Allemand a repris de la tête un centre d’Allan pour faire mouche : 1-0. Trois minutes plus tard, Cherki a déjà doublé la mise d’une frappe placée dans le petit filet, après avoir été lancé seul face au gardien par Bouaddi.

Peu après la pause, Manchester City a immédiatement plié le match. Allan, déjà passeur plus tôt dans la rencontre, a également fêté ses débuts avec le club par un but. Après un beau numéro individuel, il a expédié le ballon dans le petit filet opposé.

Quelques minutes plus tard, les Citizens ont encore creusé l’écart. Samba a été servi dans la surface de Norwich et a enroulé une belle frappe victorieuse. Les visiteurs ont bien réduit le score dans la foulée, mais le but de Mohamed Touré a été refusé pour hors-jeu.

En fin de match, le remplaçant Ryan McAidoo a porté le score à 5-0. L’attaquant de dix-huit ans a piqué le ballon directement dans la lucarne, sans contrôle préalable.

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