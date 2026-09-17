Manchester City passe une soirée sans accroc pour les débuts de Gerónimo Rulli

Manchester City s’est qualifié jeudi soir pour le tour suivant de la Carabao Cup. L’équipe a dominé Norwich City, pensionnaire de Championship, sur le score de 5-0 à domicile.

Du côté de Manchester City, plusieurs grands noms sont restés sur le banc jeudi soir. L’entraîneur Enzo Maresca a titularisé le tout juste âgé de dix-sept ans Floyd Samba à la pointe de l’attaque. Il était accompagné par Allan et Rayan Aït-Nouri.

Au milieu de terrain, Ayoubb Bouaddi, Mateo Kovacic et Rayan Cherki ont débuté. La défense était composée, de droite à gauche, de Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis et Nico O’Reilly. Dans les buts, l’ancien de l’Ajax Gerónimo Rulli a fait ses débuts.

Lors de l’entame de la rencontre, les deux équipes se sont rendu coup pour coup, sans toutefois se montrer vraiment dangereuses. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir le verrou sauter à Manchester.

Le but de l’ouverture du score a été inscrit par Samba. L’Allemand a repris de la tête un centre d’Allan pour faire mouche : 1-0. Trois minutes plus tard, Cherki a déjà doublé la mise d’une frappe placée dans le petit filet, après avoir été lancé seul face au gardien par Bouaddi.

Peu après la pause, Manchester City a immédiatement plié le match. Allan, déjà passeur plus tôt dans la rencontre, a également fêté ses débuts avec le club par un but. Après un beau numéro individuel, il a expédié le ballon dans le petit filet opposé.

Quelques minutes plus tard, les Citizens ont encore creusé l’écart. Samba a été servi dans la surface de Norwich et a enroulé une belle frappe victorieuse. Les visiteurs ont bien réduit le score dans la foulée, mais le but de Mohamed Touré a été refusé pour hors-jeu.

En fin de match, le remplaçant Ryan McAidoo a porté le score à 5-0. L’attaquant de dix-huit ans a piqué le ballon directement dans la lucarne, sans contrôle préalable.