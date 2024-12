Manchester City - Manchester United : Diffusion TV, streaming et compos probables

Manchester City vs Manchester United

Comment regarder le match de Premier League entre Manchester City et Manchester United, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos d'équipe.

Le décor est planté pour le derby de Manchester ce dimanche, alors que Manchester City se prépare à accueillir Manchester United au stade Etihad dans un affrontement très attendu de la Premier League.

Les Sky Blues de Pep Guardiola traversent une période difficile, n'ayant remporté qu'une seule victoire lors de leurs 10 dernières rencontres toutes compétitions confondues. Leurs difficultés ont été évidentes lors de la défaite 2-0 en milieu de semaine contre la Juventus, qui a laissé leurs espoirs en Ligue des champions suspendus à un fil. Leurs problèmes ne s'arrêtent pas là. Guardiola fait face à une hécatombe en défense avant le derby, avec des blessures et suspensions qui réduit ses solutions au maximum. Les champions d'Angleterre en titre sont désormais engagés dans une dure bataille pour s'assurer une place dans le top quatre du championnat.

De l'autre côté de la ville, Ruben Amorim ressent la pression du poste après deux défaites consécutives en Premier League depuis qu'il a pris les rênes de United. Le manager portugais se débat avec les défis d'implanter un nouveau système tactique et d'insuffler un nouvel état d'esprit en milieu de saison, tout en naviguant dans un calendrier de rencontres impitoyable.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir pour regarder le match, y compris la chaîne télévisée, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Manchester City - Manchester United ?

Pays Chaîne TV / streaming en direct Royaume-Uni (UK) Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, Sky GO États-Unis (U.S.) USA Network, Telemundo, Fubo, Sling Blue, DirecTV Stream Australie Optus Sport Canada Fubo Allemagne Sky Sport Premier League Inde Disney+ Hotstar VIP République d'Irlande Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, Sky GO Espagne DAZN Italie Sky Go Italia, NOW TV, Sky Sport Calcio Pays-Bas, Danemark, Suède Viaplay France SuperSport

La rencontre entre Manchester City et Manchester United sera à suivre ce dimanche à partir de 17h30 sur la chaine Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Manchester City vs Manchester United

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Le match de Premier League entre Manchester City et Manchester United se jouera à l'Etihad à Manchester, Angleterre.

Il débutera à 17h30, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Manchester City

Dans les buts, Stefan Ortega a été l'option privilégiée de City ces dernières semaines, mais Ederson est revenu dans le onze de départ pour le match contre la Juventus et a plutôt bien performé. L'un ou l'autre pourrait jouer dans le derby, bien qu'Ortega soit attendu pour retrouver sa place.

Défensivement, Guardiola pourrait opter pour une défense à trois en raison des options limitées, avec Kyle Walker, Ruben Dias et Josko Gvardiol qui devraient commencer d'entrée. Le jeune prometteur Simpson-Pusey pourrait également être choisi pour combler les lacunes. Rodri (genou—hors saison), Rico Lewis (suspendu), Nathan Aké (cuisse), John Stones (cheville), Manuel Akanji (non spécifié), et Oscar Bobb (bas de la jambe), tandis que Phil Foden est inscrit comme incertain en raison d'une maladie.

Infos de l'équipe de Manchester United

Pour United, la composition semble relativement stable, avec seulement quelques postes encore à pourvoir. Noussair Mazraoui pourrait débuau détriment de Lamine Yoro en défense centrale, tandis que Matthijs de Ligt et Lisandro Martinez devraient former le noyau de la défense. Au milieu de terrain, le duo fiable formé par Kobbie Mainoo et Manuel Ugarte devrait continuer, bien que l'expérience de Casemiro pourrait s'avérer inestimable dans une rencontre à si fort enjeu.

En attaque, Bruno Fernandes est une certitude pour l'un des rôles créatifs, avec Alejandro Garnacho, Marcus Rashford, Mason Mount et Joshua Zirkzee qui se disputent la deuxième place derrière l'attaquant central. La pointe de l'attaque sera occupée par Rasmus Hojlund, qui a semblé affûté mais pourrait bénéficier de plus de soutien en jeu ouvert. Au niveau des blessures, United sera privé de Luke Shaw (pied) et Jonny Evans (coup), tandis que Victor Lindelof est incertain en raison d'un problème à l'aine.

