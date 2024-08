Manchester City - Manchester United : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Community Shield fera vivre ce samedi, le premier derby mancunien de la saison entre City et United. Les dernières infos ici.

La 102e édition du Community Shield se déroulera ce samedi 10 août 2024. Ce duel mettra aux prises Manchester City, champion d’Angleterre, et Manchester United, vainqueur de la FA Cup. Le Wembley Stadium de Chelsea servira de cadre à ce choc entre les deux grands rivaux de Manchester, qui vont chercher leur premier titre de la saison.

Guardiola veut réduire l’écart avec les Red Devils

Le premier match officiel de la saison en Angleterre est là. Champion en titre de la Premier League, Manchester City tentera de remporter son premier trophée de la nouvelle saison, qui s’annonce. Les Skyblues visent ce titre pour la troisième fois depuis l’arrivée de Pep Guardiola à la tête de l’équipe (2018 et 2019) et la septième de l’histoire de Manchester City. Mais Erling Haaland et ses partenaires ne sont pas convaincants au cours de leurs dernières sorties.

En match de préparation en vue de la nouvelle saison, les Skyblues ont disputé quatre rencontres. Mais les hommes de Pep Guardiola ont perdu contre Celtic Glasgow (3-4) et l’AC Milan (2-3), fait match nul contre le FC Barcelone (2-2, défaite aux tirs au but 4-1) et gagné contre Chelsea (4-2).

De l’autre côté, Manchester United va tenter de remporter sa 22e couronne. Plus titrés de la compétition, les d’Erik ten Hag qui ont battu Manchester City en finale de FA Cup en mai dernier, veulent battre encore les pensionnaires de l’Etihad Stadium pour s’offrir leur premier trophée de la saison. Pour préparer la saison, les Red Devils ont perdu trois matchs, notamment contre Rosenborg (1-0), Arsenal (2-1, victoire aux tirs au but 3-4) et Liverpool (0-3). Les deux matchs remportés sont contre Glasgow Rangers (0-2) et Betis (3-2).

Horaire et lieu du match

Manchester City - Manchester United

Community Shield

Lieu : Wembley Stadium (Londres)

A 16h française

Sur quelle chaîne suivre le match Manchester City - Manchester United ?

La rencontre entre Manchester City et Manchester United sera à suivre en direct ce samedi 10 août 2024 à partir de 16h sur BeIN Sport 2. Il vous sera aussi disponible pour visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Les compos probables du match Manchester City - Manchester United

Man City : Ortega - Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol - Kovacic, Bobb - Silva, De Bruyne, Grealish - Haaland

Man United : Onana - Dalot, Evans, Martinez, Amass - Casemiro, Mainoo - Diallo, Fernandes, Rashford – Zirkzee