Manchester City : la mise au point de Pep Guardiola après la déception du match nul contre Leipzig

Pep Guardiola a une nouvelle fois eu recours au sarcasme après avoir vu Manchester City laisser filer une avance d'un but contre le RB Leipzig.

Immense favori de ce huitième de finale face au RB Leipzig, Manchester City a déçu et n'a pas réussi à s'imposer en terre allemande. Riyad Mahrez avait ouvert le score pour les visiteurs, alors que Manchester City avait largement la possession du ballon et semblait se diriger vers une victoire nette et sans bavure à la mi-temps.

"Il faut relever la tête"

Mais le RB Leipzig s'est montré sous un autre visage après la pause et ses efforts ont été récompensés par un but sur une tête de Josep Gvardiol à 20 minutes du terme. Après la rencontre, la déception était de mise chez le champion d'Angleterre en titre, à tel point que Pep Guardiola lui même a immédiatement rassemblé ses joueurs au milieu du terrain.

La raison, une mise au point ou un recadrage après cette performance décevante ? En conférence de presse, Pep Guardiola a livré sa réponse : "J’ai vu les joueurs, ils étaient têtes basses. J’ai dit : 'Pourquoi avez-vous vos têtes basses ? Relevez la tête, la façon dont nous avons joué était vraiment bonne'." L'Espagnol, qui a refusé de faire entrer un seul remplaçant pour la première fois de son aventure à Manchester City, a également offert une réponse mordante au coup de sifflet final.

Guardiola se dédouane

"A quoi vous attendez-vous ? Est-ce qu'on joue un match amical ici ? Combien de matches avez-vous vus de Leipzig ?" a demandé l'Espagnol à BT Sport après le match. "Certaines personnes s'attendent à ce que nous gagnions 0-5, ce n'est pas la réalité. C'est une compétition où beaucoup d'équipes importantes sont éliminées en phase de groupes, mais c'est difficile et nous le savions".

"C'est notre quatrième match en dix jours, tous à l'extérieur, les déplacements... Nous sommes une bonne équipe et nous faisons beaucoup de bonnes choses et nous continuerons à le faire, mais certaines personnes s'attendent à ce que nous venions et gagnions 0-4, je suis désolé, nous ne sommes pas capables de faire cela", a ajouté un Guardiola agacé.

Ce n'est pas la première fois que Guardiola traite les journalistes avec une réponse peu orthodoxe, avec de multiples exemples rien que cette année civile. En janvier, l'Espagnol a déclaré qu'il "se fichait" du championnat après une série de mauvais résultats, puis s'en est pris à ses propres supporters malgré une victoire impressionnante contre Tottenham.

Un mois plus tard, il a critiqué la nature "épuisante" du voyage à Londres - le comparant à "l'Europe du Nord" - avant de se moquer plus récemment de Steven Gerrard pour sa fameuse glissade qui a coûté le titre à Liverpool en 2014, déclarations pour lesquelles il s'est depuis excusé. L'absence de remplacements de Guardiola mercredi a fait de City la première équipe à ne faire aucun changement dans un match de Ligue des champions depuis Manchester United en octobre 2018 contre la Juventus.