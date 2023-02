Manchester City : Jamie Carragher émet des doutes sur Erling Haaland !

L'ancien défenseur de Liverpool a émis une analyse surprenante sur le Norvégien après quelques mois brillants à Manchester City.

Erling Haaland est resté muet face à Tottenham. Impressionnant depuis le début de saison, le Norvégien a tout de même affiché quelques limites lors de ses premiers mois à Manchester City et notamment lors des gros matches. En effet, l'ancien attaquant du Borussia Dortmund a rarement été buteur lors des chocs en Premier League, hormis lors du match aller face à Manchester United.

"Le mauvais club pour tirer le meilleur de lui"

Bien qu'il ait déjà inscrit 25 buts en Premier League depuis qu'il a rejoint City en provenance du Borussia Dortmund la saison dernière, Haaland n'a pas pu faire la différence puisque son équipe s'est inclinée 1-0 contre Tottenham dimanche. En fait, le joueur de 22 ans n'a pas réussi à cadrer un seul tir dans un match pour la première fois depuis 2020.

Forcément, même s'ils sont très faibles, des doutes commencent à émerger sur Erling Haaland à Manchester City, pas forcément sur le niveau du Norvégien, mais plutôt sur son intégration chez les Cityzens lors des grands matches. Jamie Carragher a un avis tranché sur la question et pense que le style de jeu de Manchester City pourrait ne pas convenir à la star norvégienne.

"Ce n'est pas sa faute"

"Vous pensez au but qu'il a obtenu contre West Ham quand il y avait de l'espace derrière et qu'il s'y met. Je sais que ce n'est pas toujours le cas en raison de la façon dont City joue. Il vient d'un championnat de contre-attaque où tout se passe de bout en bout. Vous avez vu sa vitesse fulgurante là-bas - on ne la voit pas ici. Il a peut-être choisi le mauvais club pour tirer le meilleur de lui", a expliqué Jamie Carragher au micro de Sky Sports.

"Nous ne voyons pas tout de Haaland. City a marqué le même nombre de buts que la saison dernière. Il en a marqué 25, mais City a marqué le même nombre de buts dans l'ensemble. Cependant, ils ont encaissé plus de buts et sont plus faciles à contre-attaquer maintenant. C'est une équipe différente - et moins bonne - avec Haaland dans l'équipe", a ajouté l'ancien de Liverpool.

"Ce n'est pas sa faute. City ne veut pas jouer au football de bout en bout. Ce n'est pas la façon de faire de Pep Guardiola. Ses joueurs n'ont pas l'énergie ou la puissance pour jouer de cette façon. Ils construisent lentement et repoussent l'adversaire dans sa surface et jouent à partir de là", a conclu Jamie Carragher. Le match de dimanche n'est que le premier en date où l'attaquant n'a pas trouvé le chemin des filets, après les récents matchs contre Chelsea, Southampton, Manchester United et Arsenal. L'attaquant espère retrouver son sens du but lors du match de City contre Aston Villa la semaine prochaine.