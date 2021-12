Manchester City : Jack Grealish promet de monter en puissance

Jack Grealish est entré dans une nouvelle dimension l'été dernier. Transféré pour 117,5 millions d'euros d'Aston Villa à Manchester City, le jeune prodige du football anglais n'a pas encore totalement pleinement répondu aux espoirs placées en lui chez les Cityzens. Au terme de la première partie de saison, Jack Grealish a marqué trois buts et délivré trois passes décisives en vingt rencontres disputées toutes compétitions confondues. Il faut dire que la marche entre Aston Villa et Manchester City est grande et qui plus est, l'international anglais souffre d'une forte concurrence à son poste.

Manchester City : Pep Guardiola songe à la grève

Néanmoins, par moments, Jack Grealish a laissé entrevoir tout son talent et a démontré que les Cityzens ont bien fait de le recruter. Le meneur de jeu de 26 ans a eu six mois pour s'adapter au football de Pep Guardiola et va désormais devoir gagner en régularité pour s'imposer définitivement dans le onze de départ de l'Espagnol au détriment de ses concurrents. Dans une interview accordée à The Telegraph avant le début du Boxing Day, Jack Grealish a promis aux supporters et aux observateurs qu'ils vont le voir monter en puissance dans les prochaines semaines et les prochains mois.

"L'année prochaine, je veux marquer plus de buts"

"Je me suis bien débrouillé jusqu'à présent. J'ai encore beaucoup à donner. Cela a été beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Je suis encore en train d'apprendre et de m'adapter. J'ai entendu dire que certaines personnes mettent un an à s'adapter ici, alors peut-être que ce sera la même chose pour moi. L'année prochaine, je veux marquer plus de buts et en marquer d'autres. C'est fou parce que les normes ici sont si élevées sur et en dehors du terrain. C'est incroyable et c'est pourquoi ils ont eu autant de succès au fil des ans", a expliqué l'international anglais.

Manchester City : Pep Guardiola ne remplacera pas Ferran Torres en janvier

"Avoir un prix de 100 millions de livres signifie que lorsque vous traversez une période creuse, les gens vous demandent si vous en valez la peine - où sont ses buts, où sont ses passes décisives ? Je comprends cela, mais je dois considérer comme un privilège le fait que le club ait voulu dépenser autant d'argent pour moi et j'espère pouvoir leur rendre la pareille en marquant des buts et en remportant des trophées. Jouer en Ligue des champions est complètement différent de la Premier League - je n'avais jamais joué en Europe auparavant, et je le voulais vraiment. C'est incroyable d'entendre l'hymne de la Ligue des champions, ça vous fait vous pincer. C'est un trophée que les joueurs ici veulent vraiment gagner", a ajouté Jack Grealish.

"Nous pouvons gagner la Coupe du monde avec l'Angleterre"

Le milieu de terrain anglais est revenu sur l'incroyable Euro qu'il a vécu cet été et a affiché ses ambitions avec les Three Lions : "Jouer pour l'Angleterre cet été était incroyable. Maintenant que c'est fini, je regarde les souvenirs, les photos et les vidéos et je me rends compte à quel point c'était spécial. C'était vraiment dommage de perdre aux tirs au but, c'est l'une des pires façons de perdre. Avec le recul, c'est certainement le meilleur été de ma vie. C'était spécial pour le pays, les joueurs et nos familles. C'est dommage que nous n'ayons pas pu aller jusqu'au bout, mais cela nous motive encore plus pour aller au bout de la Coupe du monde l'année prochaine".

L'article continue ci-dessous

"Bien sûr, nous pouvons gagner la Coupe du monde. Je ne vais pas m'asseoir ici et dire que nous allons la gagner. Nous avons définitivement une bonne chance et la façon dont nous avons joué à l'Euro nous donne la conviction que nous pouvons gagner la Coupe du Monde. Je suis venu ici à City pour essayer de gagner des trophées. C'est ce que vous regardez à la fin de votre carrière - les trophées et les médailles. Le fait de perdre avec l'Angleterre m'a donné encore plus envie de gagner des trophées avec City. Nous jouons un excellent football en ce moment et nous nous donnons une bonne chance de remporter quelques trophées. C'est pour cela que je suis venu ici", a conclu Jack Grealish.