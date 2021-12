Manchester City : Pep Guardiola ne remplacera pas Ferran Torres en janvier

Manchester City ne recrutera pas de remplaçant pour Ferran Torres en janvier, selon Pep Guardiola, les Citizens préférant attendre après avoir conclu un accord avec le FC Barcelone. GOAL a pu confirmer mercredi que l'attaquant international espagnol se prépare à retourner dans son pays natal avec un accord qui s'élèvera initialement à 55 millions d'euros. Ce transfert libérera de l'espace et des fonds à l'Etihad Stadium, où les champions en titre de la Premier League sont en manque d'un numéro 9 prolifique, mais Pep Guardiola est catégorique : il ne cherchera pas de renforts offensifs cet hiver.

Ferran Torres proche du FC Barcelone

Interrogé sur Ferran Torres et sur la possibilité de dépenser à nouveau, Pep Guardiola a répondu aux journalistes de manière catégorique : "Non, nous ne ferons pas venir d'attaquant en janvier. Txiki Begiristain ne m'a rien dit officiellement sur le départ de Torres pour Barcelone, je ne peux donc pas répondre. Je sais qu'ils négocient, je pense que c'est proche, c'est tout. Quand le club l'annonce, c'est fait, mais pas maintenant. Txiki ne m'a pas appelé ou envoyé de SMS à ce sujet pour dire que c'est déjà fait".

Guardiola prêt à laisser partir ses joueurs s'ils ne sont pas heureux

Le joueur très coté de 21 ans a rejoint Manchester City en provenance de Valence à l'été 2020 et on s'attendait à ce qu'il s'épanouisse dans le football anglais. Sa première campagne a donné lieu à 13 buts en 36 apparitions toutes compétitions confondues, y compris un triplé en Premier League, mais une opportunité de se diriger vers le Camp Nou s'est avérée trop belle pour être refusée. Pep Guardiola s'est exprimé sur les raisons du départ de Torres : "Je veux du bonheur pour mes joueurs. Si vous n'êtes pas heureux, vous devez partir. Nous ne sommes pas un club comme les autres, quand tu veux partir, le PDG et le président te disent non".

Le Barça veut vendre Coutinho pour recruter

"Un autre problème est l'accord avec les clubs, ce n'est pas mon affaire. Si le club n'accepte pas l'offre, vous devez rester. C'est pour cela que les joueurs ont des agents merveilleux, ils négocient à travers les médias, les armes qu'ils ont pour faire les accords. Ce n'est pas le cas de Ferran. Tout le monde, si tu veux partir parce que tu n'es pas heureux ici, tu crois que tu seras heureux ailleurs, tu dois partir. Les carrières sont courtes, un jour c'est fini. S'il veut partir, absolument aucune déception. Je suis heureux pour lui", a ajouté le technicien de Manchester City.

"Le FC Barcelone le veut, il a frappé à ma porte et m'a dit qu'il voulait partir"

Le coach catalan a ajouté sur le fait de faire des affaires avec son ancien club : "J'ai toujours le sentiment que si Barcelone et le Real Madrid veulent un joueur, il est difficile de dire non. Ce sont les équipes les plus fortes du monde. Il vient d'Espagne, le FC Barcelone le veut, il a frappé à ma porte et m'a dit qu'il voulait partir, je lui ai dit de partir. J'ai appelé Txiki, son agent a passé un accord. J'ai entendu dire que l'accord était proche".

L'article continue ci-dessous

"Je ne peux pas pousser les joueurs ou les convaincre si leur esprit est ailleurs. Les autres clubs disent que ça n'a pas d'importance, ce n'est pas moi qui décide. C'est ma décision personnelle de laisser partir les joueurs", a conclu Pep Guardiola. Même sans Ferran Torres dans son effectif, Manchester City semble largement armé pour conserver son titre en Premier League. Les Cityzens sont actuellement leaders du championnat avec trois points d'avance sur Liverpool et six sur Chelsea.