Manchester City : Ilkay Gundogan révèle pourquoi il a rejoint le FC Barcelone

Ilkay Gundogan a expliqué pourquoi il a rejoint le Barça en provenance de Man City, expliquant qu'il voulait aider à améliorer les jeunes du club.

Ilkay Gundogan a quitté Manchester City après avoir remporté le triplé sous la direction de Pep Guardiola la saison dernière, en tant qu'agent libre après l'expiration de son contrat à l'Etihad Stadium. Malgré la proposition de prolonger son contrat chez les Cityzens, l'Allemand a préféré ouvrir un dernier chapitre de sa belle carrière.

"Un rêve qui devient réalité"

Ilkay Gundogan a choisi de rejoindre le FC Barcelone et s'apprête à relever un nouveau beau défi. L'international allemand a expliqué qu'il était ravi de rejoindre une équipe aussi jeune et qu'il avait l'intention d'aider des joueurs comme Gavi, Pedri et Ansu Fati à atteindre leur plein potentiel.

Après son arrivée à Barcelone, Ilkay Gundogan a déclaré : "C'est un rêve qui devient réalité : "C'est un rêve qui devient réalité. Je me souviens que j'étais enfant et que je regardais le Barça sous Pep et (Frank) Rijkaard, et depuis, j'ai suivi le club pendant presque toutes les saisons. J'ai joué ici et je suis venu en tant que spectateur. Aujourd'hui, je suis très fier et très heureux de faire partie de ce club".

"Le potentiel de l'équipe est là"

"Je m'attends à un grand football, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans l'équipe, nous avons un groupe très jeune et j'espère que je pourrai, avec mon expérience, aider les jeunes joueurs à les amener au niveau supérieur, je pense que la base est là, le potentiel est là, nous devons juste le montrer la saison prochaine et c'est pourquoi je suis venu, c'est pourquoi je me suis engagé. Je suis plein de motivation et de dévouement", a ajouté l'Allemand.

Si Manchester City a tout balayé sur son passage la saison dernière, le FC Barcelone a également dominé la Liga, remportant le titre avec 10 points d'avance sur le Real Madrid, deuxième, mais a considérablement échoué sur la scène européenne en Ligue des champions et en Ligue Europa.

Gundogan a remporté le titre de champion d'Angleterre et d'Allemagne et tentera d'ajouter la première division espagnole à son palmarès bien rempli. Le FC Barcelone affronte des clubs comme la Juventus, Arsenal et Tottenham lors de la pré-saison et Gundogan espère être de la partie.