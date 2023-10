Manchester City : Haaland fait une énorme promesse

Erling Haaland a envoyé un message aux supporters de Manchester City après la défaite 2-1 contre les Wolves en Premier League samedi.

Les joueurs de City ont connu un après-midi très décousu à Molineux. Un but contre son camp de Ruben Dias et un but de Hwang Hee-chan en seconde période les ont condamnés à une rare défaite. Haaland a été tenu en échec par une superbe défense locale dirigée par le vétéran Craig Dawson. L'attaquant qui a battu tous les records s'est montré contrit avec les supporters après avoir réfléchi à la défaite.

Sur Instagram, Haaland a déclaré : "Toujours reconnaissant pour votre soutien. Nous tirerons les leçons d'hier et nous ferons mieux la prochaine fois."

Alors que Haaland espère que l'ordre normal sera bientôt rétabli, le reste du championnat sera encouragé par certaines des failles qui sont apparues dans l'armure du triple vainqueur. Rodri étant toujours suspendu pour le match à grand spectacle du week-end prochain contre Arsenal à l'Emirates, les rivaux espèrent que City va bientôt perdre d'autres points.

La prochaine occasion pour City de "faire mieux" se présente en Ligue des champions, mercredi soir, avec un déplacement chez le RB Leipzig, dont le style s'est avéré assez accommodant pour Haaland la saison dernière.