Manchester City : Guardiola utilise l’arbitrage pour tacler Mikel Arteta

L’arbitre du match entre Manchester City et Tottenham a été critiqué pour ses décisions. Guardiola en profite pour tacler Mikel Arteta, pleurnichard.

Manchester City et Tottenham Hotspur étaient aux prises, dimanche, en clôture du match de la 14e journée de la Premier League anglaise. Une rencontre qui n’a connu ni vainqueur ni vaincu puisque les deux clubs se sont quittés en bons amies sur le score de parité de 3-3.

Pep Guardiola critique l’arbitre du match

Ce dimanche, la fin de match entre Manchester City et Tottenham (3-3) a été marquée par une décision litigieuse de l'arbitre, Simon Hooper, qui a annulé un avantage alors que Jack Grealish filait au but. Si Erling Haaland s’en est pris à l’arbitre à l’issue du match et aussi sur les réseaux sociaux, Pep Guardiola, quant à lui, s'est a attaqué le patron de l’arbitrage anglais, Anthony Taylor.

Interrogé pour savoir s’il a reçu une justification à la décision de l’arbitre du match après l’erreur, Pep Guardiola ne s’est pas empêché de tacler le patron des arbitres anglais, Anthony Taylor. « Non, le maître du commandant Anthony Taylor sait tout dans cette affaire et ne m'a rien dit », a-t-il lancé sur beIN Sports.

Alors que l’entraîneur des Gunners d’Arsenal, Mikel Arteta, s’était largement plein il y a quelques semaines après une décision arbitrale lors du match contre Newcastle, le coach de Manchester City a profité du micro de Sky Sports pour tacler le manager d’Arsenal. « Question suivante, je ne ferai pas de commentaire à la Mikel Arteta », avait-il lancé quand les journalistes voudraient savoir son avis sur la décision de l’arbitre de siffler contre Grealish.

« Lorsque vous examinez l'image, l'arbitre siffle après avoir dit de continuer, puis après avoir sifflé la passe. C'est ce que je ne comprends pas sur l'action. Un bon match est la chose la plus importante, aujourd'hui il y a eu des performances incroyables dans tous les secteurs avec beaucoup d’occasions. Nous nous sentions agressifs. Dommage mais le football aime la vie et parfois on n'obtient pas ce que l'on mérite. Félicitations aux Spurs », a ajouté l’ancien entraîneur du FC Barcelone.