Manchester City : Guardiola dévoile la date de retour de Haaland

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, donne plus de détails sur la date de retour de blessure de son attaquant Erling Haaland.

Blessé depuis plus d’un mois déjà, Erling Haaland, victime d’une fracture de fatigue à un pied lors de la défaite de Manchester City contre Aston Villa (1-0) en décembre dernier, n’a plus jamais rejoué. En conférence de presse, ce vendredi, avant le déplacement chez Newcastle ce samedi soir en Premier League, l’entraîneur des Skyblues donne des nouvelles de son joueur.

Haaland « va bien », selon Guardiola

Eloigné des terrains depuis le match du 6 décembre contre Aston Villa (défaite 1-0), Erling Haaland n’a plus joué avec Manchester City quelle que soit la compétition. Mais selon Pep Guardiola, l’attaquant norvégien se porte bien, et ne devrait faire plus que le temps déjà passé à l’infirmerie avant de faire son retour.

« Il va bien, mais les médecins ont décidé de l'arrêter une semaine et de le faire reprendre peut-être à Abu Dhabi », a déclaré l’ancien coach du FC Barcelone. Selon Pep Guardiola, le problème de Haaland se situe au niveau de « l'os » et « il a besoin de temps » pour être au top. « Avec chaque blessure, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est une question de temps », a-t-il ajouté.

L'article continue ci-dessous

Getty

« J'espère qu'il sera prêt à la fin du mois. C'était un peu plus que ce à quoi nous nous attendions au début », a fait savoir l’entraîneur des champions d’Angleterre en conférence de presse à la veille du déplacement à Newcastle, ce samedi (18h30) dans le cadre de la 21e journée de Premier League. Pour rappel, Haaland compte 14 buts en 15 matchs de championnat cette saison.

De Bruyne apte contre Newcastle ?

Si Erling Haaland n’est pas prêt à retrouver les terrains de sitôt, Manchester City peut en revanche compter sur son milieu de terrain belge, Kevin De Bruyne, qui a rejoué en Coupe d'Angleterre le week-end dernier. Le Diable Rouge ayant été blessé à une cuisse en début de saison. « Oui. De ce que j'ai vu hier (jeudi, Ndlr), il a l'air vraiment bien et dynamique », a déclaré Guardiola sur la probable présence de De Bruyne contre les Magpies, ce soir.

Getty Images

« Les minutes qu'il a jouées étaient vraiment bonnes, meilleures que les séances d'entraînement avant le match de Huddersfield où il n'était pas vraiment comme il est. Mais c'est normal quand on revient de cinq mois de blessure. Il a eu des hauts et des bas lors des entraînements, mais c'est tout à fait normal. L'important, c'est qu'il va mieux », a souligné le technicien espagnol.