Manchester City : Guardiola abandonne

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, estime que le Liverpool de Jurgen Klopp et l'Arsenal de Mikel Arteta sont "presque inarrêtables"

Alors que la lutte pour le titre entre Liverpool, Manchester City et Arsenal a commencé à bouillir, Guardiola a admis que son équipe devra faire des efforts pour conserver le titre car les Gunners et les Reds ne semblent pas avoir envie de perdre des points.

S'adressant aux médias, Guardiola a déclaré : "La façon dont ils [nos adversaires] jouent, même Aston Villa mais surtout Arsenal et Liverpool. Ils marquent trois, quatre, cinq buts par jour. Cela signifie qu'ils sont presque inarrêtables".

Une lutte bouillante

Depuis le début du mois de février, Arsenal a battu West Ham par six buts, en a marqué cinq contre Burnley et en a marqué trois contre Newcastle et Liverpool. De son côté, Liverpool a marqué trois buts contre Burnley et en a mis quatre contre Brentford et Luton Town. Actuellement, les hommes de Klopp sont en tête avec 60 points, suivis de près par City (59 points) et Arsenal (58 points), à 12 journées de la fin du championnat.

L'article continue ci-dessous

Liverpool aura l'occasion d'accroître son avance, car il est le premier des prétendants au titre à jouer lors de la prochaine journée. Les Reds affronteront Nottingham Forest le samedi 2 mars, tandis que Manchester City se mesurera à Manchester United le dimanche. Arsenal terminera la journée par un coup d'envoi lundi soir contre Sheffield United.