Manchester City : Entre prolonger, le PSG et le Barça, Bernardo Silva a tranché !

La star de Manchester City, Bernardo Silva, a fait son choix pour son avenir et est prêt à rejeter toutes les autres offres.

Après avoir vu ses envies d'ailleurs être tuées dans l'oeuf l'été dernier, Bernardo Silva compte bel et bien aller au bout cet été. Vainqueur de la Ligue des champions avec Manchester City, l'international portugais souhaite ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière et a déjà fait son choix.

Pas de prolongation à City

Alors que Manchester City ne désespérait pas à l'idée de faire changer d'avis son polyvalent milieu de terrain, Bernardo Silva aurait refusé un nouveau contrat pour rester à Manchester City. Ne reste donc que deux prétendants en lice : le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, de retour dans la course ces derniers jours.

Selon la presse anglais et espagnole, Bernardo Silva a d'ores et déjà tranché et aurait refusé une offre lucrative du Paris Saint-Germain, afin d'exaucer son rêve et de rejoindre le champion d'Espagne en titre, un an après avoir vu Manchester City refuser ce souhait du Portugais qui voulait aller à Barcelone.

Bernardo Silva prêt à attendre le Barça

Le joueur de 28 ans, qui évolue à Manchester City depuis six ans, a également fait l'objet d'un transfert très lucratif en Arabie saoudite cet été. Néanmoins, malgré l'énorme proposition financière sur le plan salarial, le milieu de terrain et ailier portugais semble vouloir attendre le Barça.

Reste à savoir si Manchester City acceptera une offre de Barcelone, qui ne sera certainement pas élevée compte tenu de la situation financière extrêmement fragile de l'équipe. Bernardo Silva a encore deux ans de contrat avec City, mais Mundo Deportivo affirme que Pep Guardiola ne s'opposerait pas au transfert de Silva, à condition que l'indemnité de transfert soit acceptable pour Manchester City.

Bernardo Silva devra attendre que Barcelone trouve l'argent nécessaire pour lui faire une offre convenable et espère ne pas revivre la même mésaventure que l'été dernier. Il faudra peut-être actionner d'autres leviers économiques pour que les Catalans puissent se permettre de le recruter.