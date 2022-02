Manchester City cartonne, Guardiola pas satisfait

Manchester City a écrasé le Sporting CP mardi soir, en s'imposant 5-0 lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui s'est déroulé à Lisbonne, au Portugal, mais Pep Guardiola attend toujours plus de son équipe.

Guardiola en veut plus

Des buts de Riyad Mahrez, Phil Foden, Raheem Sterling et un doublé de Bernardo Silva ont donné à City une victoire retentissante, mais l'entraîneur catalan a reconnu les faiblesses de City.

"Nous défendons avec le ballon et nous devons prendre soin du ballon mieux que nous l'avons fait aujourd'hui", a déclaré Guardiola lors de sa conférence de presse d'après-match.

"L'une de mes principales règles est que lorsque vous avez le ballon, essayez de le passer à celui qui porte le même maillot que vous".

"C'est la première chose à faire. Après, nous verrons ce qui se passe. Quand ils sont seuls et qu'ils perdent le ballon, ça n'a aucun sens et c'est arrivé beaucoup, beaucoup de fois.

"La différence entre les deux équipes n'était pas de 0-5, c'est sûr.

"Aujourd'hui, c'était parce que nous étions si cliniques, et quand cela se produit, c'est mentalement difficile pour l'adversaire et vous êtes plus confiant et détendu. "