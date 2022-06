Manchester City : Alvarez déjà prêt à concurrencer Haaland ?

Et si l'attaquant argentin, annoncé comme un futur crack, faisait bien mieux que suppléer Erling Haaland ?

Erling Haaland a rejoint Manchester City cet été en tant qu'homme principal de l'attaque en 2022-23, mais le prolifique Norvégien devra faire face à la concurrence de Julian Alavarez à l'Etihad Stadium, un homme que l'international argentin Emi Martinez qualifie de "superstar". Le sud-américain, portier d'Aston Villa, s'attend à ce qu'il explose en Angleterre.

Julian Alvarez sera-t-il un succès à Man City ?

City croit au potentiel d'Alvarez, un joueur qui n'a pas encore fait ses preuves dans le football européen, mais qui a récemment inscrit six buts en Copa Libertadores pour River Plate. Il a également été sélectionné neuf fois en équipe nationale d'Argentine, aux côtés de Lionel Messi, et il est pressenti pour devenir un investissement judicieux pour les champions en titre de la Premier League. Martinez, qui est un partenaire d'Alvarez en sélection, a déclaré au sujet de l'attaquant prometteur : "Nous connaissons tous le talent de Julian. Mais c'est un gars très humble qui s'est sacrifié et a travaillé dur pour arriver là où il est."

"Il va réussir à City. En fait, je pense qu'il va devenir une superstar. Je voulais qu'il vienne à Aston Villa. Avant la Copa America l'année dernière, je lui ai dit de nous rejoindre. Mais il était clair que City était déjà en position. Julian va bien se débrouiller là-bas. Nous parlons du fait qu'il va travailler avec l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Il va apporter beaucoup de qualité, mais aussi beaucoup d'engagement à l'équipe", a estimé le portier, confiant.

Quand Julian Alvarez rejoindra-t-il Man City ?

Resté à River Plate jusqu'à l'été, il sera à leur disposition pour le huitième de finale contre le Vélez Sarsfield dans une prestigieuse compétition continentale, mais les valises seront ensuite faites pour l'Angleterre. Alavarez devrait donc rejoindre City pour le début de l'entraînement de pré-saison le 6 juillet. À lui de rapidement y faire ses preuves...