Manchester City "a failli s'offrir Cristiano Ronaldo" selon Fernandinho

Selon Fernandinho, Manchester City avait une "chance considérable" de signer Cristiano Ronaldo avant qu'il ne rejoigne Manchester United.

Les champions de Premier League ont été fortement associés à Ronaldo le mois dernier après avoir appris qu'il avait demandé à quitter la Juventus, où il avait passé les trois dernières saisons.

Cependant, United a réussi un coup de maître en concluant un accord à hauteur de 23 millions d'euros pour le quintuple Ballon d'Or, 12 ans après son départ pour le Real Madrid.

Ronaldo a bien entamé son deuxième passage à United avec trois buts en deux matchs, mais Fernandinho a suggéré que le capitaine portugais aurait pu être un joueur de City.

Interrogé sur les chances de son équipe de recruter l'attaquant superstar, Fernandinho a déclaré à ESPN Brasil : "Je pense qu'ils ont eu une bonne chance, une chance considérable.

"Je pense que son agent [Jorge Mendes] était ici au club pour renouveler les contrats d'Ederson et de Ruben Dias, et pour voir la situation de Bernardo Silva et de Joao Cancelo.

"Évidemment, si vous êtes là à la table, vous pouvez parler de tout et de tous les joueurs possibles."

Peu de temps après avoir couché sur le papier un accord initial de deux ans avec United, Ronaldo a révélé le rôle de l'ancien entraîneur Alex Ferguson sur sa décision d'opter pour un retour à Old Trafford.

Et compte tenu de l'attention médiatique entourant la perspective que Ronaldo accepte de rejoindre City, Fernandinho pense que d'autres facteurs ont joué un rôle dans la décision du joueur de 36 ans.

"Je pense que beaucoup d'attentes ont également été soulevées avec la possibilité qu'il vienne ici", a déclaré le Brésilien. "Sans aucun doute, cela finit par affecter non seulement les fans, mais aussi les personnes à l'intérieur du club.

"Mais au final, les choses n'ont pas fonctionné, il n'a pas conclu l'affaire et a fini par aller du côté rouge de la ville. La vie continue."

L'article continue ci-dessous

Après avoir inscrit un doublé pour ses débuts à Old Trafford lors de la victoire 4-1 contre Newcastle United le week-end dernier, Ronaldo a de nouveau fait trembler les filets lors de la défaite surprise des Red Devils 2-1 en Ligue des champions contre Young Boys mardi.

En ouvrant le score à la 13e minute, Ronaldo a fait de Young Boys la 36e équipe contre laquelle il a marqué en Ligue des champions, un record que le Portugais partage désormais avec Lionel Messi.

Il a également égalé un autre record en Suisse pour ce qui était sa 177e apparition en Ligue des champions, égalant le nombre de matchs joués par le légendaire gardien du Real Madrid, Iker Casillas.