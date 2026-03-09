Malick Fofana et l'OL, ça se précise

Depuis plusieurs mois, certains supporters lyonnais attendaient un signe encourageant concernant Malick Fofana. Son absence prolongée avait laissé un vide dans le secteur offensif, alimentant de nombreuses interrogations sur la durée de sa convalescence. Après plusieurs semaines marquées par l’incertitude et les reports successifs de son retour, les dernières images venues du centre d’entraînement apportent enfin une note d’optimisme.

Malick Fofana a repris l’entrainement collectif avec l’OL

Éloigné des terrains depuis le 26 octobre, Malick Fofana avait été sérieusement touché aux ligaments de la cheville lors d’une rencontre face à Strasbourg. Cette blessure avait contraint l’ailier belge à une longue période de rééducation, alors qu’il représentait déjà un élément important de l’attaque lyonnaise. Son absence avait d’autant plus marqué les esprits que le club rhodanien avait été tout proche de le voir quitter l’effectif lors du dernier mercato estival.

Alors qu’un retour était initialement envisagé à la fin du mois de janvier, la reprise sportive avait finalement été repoussée afin d’éviter toute rechute. Mais les dernières nouvelles sont encourageantes : Malick Fofana a retrouvé le groupe lors d’une séance d’entraînement collective, comme le montrent des images diffusées par le club, ce lundi. Sur la vidéo publiée, l’international belge apparaît souriant et pleinement impliqué dans les exercices avec ses coéquipiers, un signal positif pour un retour progressif à la compétition dans les prochaines semaines.