Son silence sur les terrains contraste avec l’attente immense qu’il suscite. Écarté depuis plusieurs mois, Malick Fofana approche enfin du bout du tunnel. Entre rééducation intensive et objectifs majeurs, l’ailier belge prépare son retour dans un contexte sportif et personnel déterminant. À Lyon, ce come-back est attendu comme un tournant. Car derrière cette absence prolongée, se joue bien plus qu’un simple retour à la compétition.
Malick Fofana, le retour imminent
- AFP
Un coup d’arrêt brutal pour Malick Fofana
Le 26 octobre dernier, tout bascule pour Malick Fofana lors de la réception de RC Strasbourg au Groupama Stadium. Victime d’un violent tacle, le jeune ailier est touché gravement à la cheville droite. Le diagnostic tombe rapidement : une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale. Initialement estimée à trois mois, son indisponibilité dépasse finalement les quatre mois.
Avant ce coup d’arrêt, l’international belge s’imposait comme l’un des nouveaux visages forts de l’Olympique Lyonnais. Profitant des départs de cadres offensifs comme Alexandre Lacazette (Neom SC), Rayan Cherki (Man City) ou encore Georges Mikautadze (Villarreal), il avait su saisir sa chance avec des performances convaincantes. En 12 rencontres disputées cette saison, il totalisait 888 minutes, deux buts et une passe décisive, confirmant sa montée en puissance dans le dispositif lyonnais.
- AFP
L’OL s’en sort bien sans Malick Fofana
Malgré cette période difficile, Malick Fofana n’a jamais caché sa détermination à revenir rapidement. Le 14 février dernier, une vidéo publiée par le club rhodanien sur ses réseaux sociaux a marqué les supporters. Interrogé sur un sujet léger, le joueur a recentré le débat sur son objectif principal en déclarant : « Non, il faut que je revienne sur le terrain, c’est le plus important ». Un message fort qui a suscité de nombreuses réactions positives.
Pendant son absence, le staff lyonnais a dû adapter son animation offensive. Plusieurs joueurs ont été utilisés pour compenser ce vide, notamment Afonso Moreira, auteur de cinq buts et neuf passes décisives en 28 matchs. Cette concurrence inattendue représente un nouveau défi pour l’ailier belge, qui devra reconquérir sa place dans un collectif qui a appris à évoluer sans lui.
- AFP
Malick Fofana de retour à l’entrainement
Les dernières nouvelles sont toutefois encourageantes pour Malick Fofana, qui a repris un travail individualisé à l’entrainement, ces dernières semaines, selon Foot Mercato. L’entraîneur Paulo Fonseca a confirmé l’évolution positive de sa récupération en conférence de presse, déclarant : « Nous avons Malick Fofana, Ernest Nuamah et Orel Mangala, qui poursuivent leur récupération ». Quelques jours plus tôt, le technicien portugais évoquait déjà un possible retour imminent, affirmant qu’il serait « peut-être de retour dans trois semaines ».
Ce retour progressif représente une excellente nouvelle pour Lyon, encore engagé sur plusieurs fronts cette saison. Mais après une absence aussi longue, le joueur devra retrouver progressivement son rythme et sa pleine capacité physique. Le staff reste prudent afin d’éviter toute rechute qui pourrait compromettre la suite de sa saison.
- Getty Images Sport
Les défis grandioses de Fofana pour son retour avec l’OL
Au-delà de son retour en club, Malick Fofana joue également gros sur le plan international et personnel. L’année 2026 pourrait marquer un tournant majeur dans sa carrière, avec l’ambition de s’imposer durablement chez les Diables Rouges et de participer à la prochaine Coupe du monde. Sa capacité à retrouver son meilleur niveau sera déterminante pour atteindre cet objectif.
Par ailleurs, ses performances continuent d’attirer l’attention sur le marché des transferts. Selon les informations relayées par Foot Mercato et le média Sport, le Barça suivrait attentivement sa situation et envisagerait une offre pouvant atteindre 30 millions d’euros. Un intérêt qui confirme le potentiel du joueur, mais aussi l’importance des prochains mois. Plus que jamais, son retour pourrait redéfinir sa trajectoire et celle de l’Olympique Lyonnais.