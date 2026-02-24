Malick Fofana, le retour imminent

Le 26 octobre dernier, tout bascule pour Malick Fofana lors de la réception de RC Strasbourg au Groupama Stadium. Victime d’un violent tacle, le jeune ailier est touché gravement à la cheville droite. Le diagnostic tombe rapidement : une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale. Initialement estimée à trois mois, son indisponibilité dépasse finalement les quatre mois.

Avant ce coup d’arrêt, l’international belge s’imposait comme l’un des nouveaux visages forts de l’Olympique Lyonnais. Profitant des départs de cadres offensifs comme Alexandre Lacazette (Neom SC), Rayan Cherki (Man City) ou encore Georges Mikautadze (Villarreal), il avait su saisir sa chance avec des performances convaincantes. En 12 rencontres disputées cette saison, il totalisait 888 minutes, deux buts et une passe décisive, confirmant sa montée en puissance dans le dispositif lyonnais.