Mali - Sénégal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Coupe d’Afrique des nations 2025 entre dans sa dernière ligne droite. Après près de trois semaines de compétition, les quarts de finale débutent ce vendredi 9 janvier à 17h avec un choc ouest-africain entre le Mali et le Sénégal, deux équipes aux trajectoires très différentes depuis le coup d’envoi du tournoi.

Pronostic Mali - Sénégal : Les Lions à la conquête du doublé

Le Sénégal avance avec assurance

Les Lions de la Teranga arrivent lancés. Toujours invaincus, ils affichent un bilan offensif solide, avec plus de dix buts inscrits depuis le début de la CAN. Leur succès en huitième face au Soudan (3-1) a confirmé leur maîtrise, malgré une entame compliquée et une ouverture du score adverse. Le Sénégal a su répondre, accélérer, puis gérer.

Avant cela, les hommes de Pape Thiaw avaient déjà marqué les esprits contre le Botswana et le Bénin, deux succès nets sur le score de 3-0. L’attaque fonctionne, portée par un duo très efficace. Sadio Mané et Nicolas Jackson cumulent à eux deux sept buts et passes décisives depuis le début de la compétition. Reste une interrogation : le niveau affiché face à un adversaire du calibre du Mali, deux semaines après le nul concédé contre le Congo (1-1).

Getty Images

Le Mali avance sans marge

Le parcours malien surprend. Les Aigles n’ont encore remporté aucun match dans le temps réglementaire. Trois nuls en phase de groupes, puis une qualification arrachée face à la Tunisie aux tirs au but (1-1, 3-2) ont permis au Mali de rester en vie. Mais cette succession de matchs serrés a limité la rotation.

Tom Saintfiet récupère toutefois Haïdara, de retour après suspension. En revanche, Woyo Coulibaly manquera ce quart de finale après son exclusion lors du match précédent. Autre point d’attention, l’animation offensive. Le Mali n’a marqué que trois buts depuis le début du tournoi, tous signés Sinayoko, dont deux sur pénaltys. Un rendement offensif réduit face à un Sénégal très structuré.

Sur quelle chaine suivre le match Mali - Sénégal

La rencontre entre le Mali et le Sénégal sera à suivre ce vendredi 9 décembre 2026 à partir de 17h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Mali vs Sénégal kick-off time

Le match entre le Mali et le Sénégal se tient ce vendredi à partir de 17h00, heure française, au Stade Ibn Batouta de Tanger.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 11 L. Coulibaly Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe du Mali

Qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2025, le Mali devra composer avec plusieurs absences notables. Expulsé en huitièmes de finale, Woyo Coulibaly est suspendu pour cette rencontre et ne pourra pas tenir sa place. À cette sanction s’ajoute le forfait définitif de Gaoussou Diarra, contraint de quitter la compétition. Les Aigles restent également dans l’attente concernant l’état physique de Sikou Niakaté et de Lassana Coulibaly, tous deux incertains à l’approche de ce choc.

Dans ce contexte, l’attention se porte naturellement sur Yves Bissouma. Le milieu de terrain de Tottenham, véritable patron de l’entrejeu malien, est attendu comme l’un des leaders de l’équipe face au Sénégal. Sur le plan offensif, Lassine Sinayoko s’impose comme la révélation du tournoi côté malien. L’attaquant de l’AJ Auxerre a inscrit l’intégralité des trois buts de sa sélection depuis le début de la compétition, et il a encore fait preuve de sang-froid en transformant le penalty décisif contre la Tunisie en huitièmes de finale, dans le temps additionnel.

Si Tom Saintfiet s’appuie sur une composition probable, le Mali pourrait s’articuler autour de Diarra dans les cages, avec une ligne défensive composée de Dante, Camara, Diaby et Doucouré. Le milieu serait animé par Dieng et Haidara, tandis que Nene, Bissouma et Sangaré auraient pour mission d’alimenter Sinayoko, attendu seul en pointe.

Infos sur l'équipe du Sénégal

Le Sénégal aborde ce quart de finale avec un effectif dense et expérimenté, capable de rivaliser à tous les postes. Dans les buts, Édouard Mendy affiche une solidité remarquable, n’ayant concédé que deux buts depuis le début du tournoi. Devant lui, la défense sénégalaise pourra de nouveau s’appuyer sur Kalidou Koulibaly, de retour après avoir purgé sa suspension en huitièmes de finale, et pressenti pour reformer la charnière centrale.

Au milieu de terrain, Pape Gueye réalise une CAN convaincante. Il sort notamment d’une prestation marquante face au Soudan, ponctuée par un doublé. L’animation offensive reste l’un des points forts des Lions de la Teranga. Malgré l’indisponibilité d’Assane Diao, le sélectionneur Pape Thiaw dispose de nombreuses options avec Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson et surtout Sadio Mané, déjà impliqué sur quatre buts dans cette CAN 2025 grâce à une réalisation et trois passes décisives.

Dans une configuration probable, le Sénégal pourrait évoluer avec Mendy au poste de gardien, protégé par une défense composée de Jakobs, Niakhaté, Koulibaly et Diatta. Le milieu serait articulé autour de Pape Gueye et Idrissa Gueye, avec Diarra pour compléter l’entrejeu, tandis que le trio offensif Mané, Jackson et Sarr serait chargé de faire la différence dans les trente derniers mètres.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations