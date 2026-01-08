Pronostic Mali vs Sénégal 09/01/2026 : les Lions à la conquête du doublé

Notre expert s'attend à un duel de haute volée, un grand classique du football africain. Si le Mali a les armes pour bousculer les tenants du titre, les Lions de la Teranga devraient faire parler leur expérience pour écarter des Aigles accrocheurs.

Pronostic Mali vs Sénégal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Mali vs Sénégal

Nouveau chez Unibet ? Tirez le meilleur parti de vos paris CAN 2025 en découvrant le code promo Unibet

Pas encore inscrit ? Préparez-vous pour le coup d'envoi et explorez notre guide d'inscription Unibet complet pour la CAN.

Découvrez comment les bonus de bienvenue peuvent maximiser votre expérience de pari pour la CAN 2025

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Mali 1-3 Sénégal

Pronostic des buteurs : Mali - Lassine Sinayoko ; Sénégal - Sadio Mané, Pape Gueye, Ibrahim Mbaye

Le parcours du Mali jusqu'en quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations a été pour le moins laborieux. Les Aigles n'ont toujours pas remporté le moindre match dans le temps réglementaire, après avoir concédé trois nuls en phase de groupes.

Lors de leur dernier match, ils ont pourtant montré du caractère. Réduits à dix dès la 26e minute après l'expulsion de Woyo Coulibaly et menés 1-0 par la Tunisie, ils ont arraché l'égalisation sur pénalty dans les arrêts de jeu. Au bout du suspense et de 30 minutes de prolongation, c’est aux tirs au but qu’ils ont validé leur ticket. Désormais dans le dernier carré, ils devront hausser leur niveau de jeu face au "patron" du continent.

Le Sénégal, première nation africaine au classement FIFA, assume parfaitement son statut de favori. Les hommes de Pape Thiaw ont survolé leur groupe avec deux victoires nettes (3-0) et un nul solide face à une belle équipe de RD Congo.

En huitièmes de finale, les champions de la CAN 2021 ont été surpris par une ouverture du score rapide du Soudan. Mais la réaction des Lions a été immédiate : ils ont égalisé puis pris l'avantage avant la pause (2-1). Cette force de caractère sera leur meilleur atout pour aller chercher une deuxième couronne continentale au Maroc.

Les effectifs probables pour Mali vs Sénégal

Composition attendue du Mali : Diarra, H. Traoré, Diaby, Camara, Danté, Bissouma, Dieng, Sangaré, L. Coulibaly, Doumbia, Sinayoko.

Composition attendue du Sénégal : Mendy, Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs, Diarra, I. Gueye, P. Gueye, Sarr, Jackson, Mané.

Vers la fin du miracle malien ?

Malgré leur présence à ce stade de la compétition, les supporters maliens ont de quoi s'inquiéter : leur équipe peine à concrétiser sa domination. Si l'on excepte leur succès aux tirs au but, les Aigles restent sur une série de cinq matchs nuls consécutifs.

À l'inverse, le Sénégal est d'une efficacité redoutable, avec quatre victoires lors de ses cinq dernières sorties internationales. Les Lions affichent d'ailleurs des statistiques impressionnantes en CAN : ils sont invaincus dans le temps réglementaire lors de leurs 15 derniers matchs de tournoi (10 victoires, 5 nuls).

Historiquement, le Mali a souvent calé en quarts, avec trois éliminations lors de ses dernières participations à ce stade, souvent après avoir poussé l'adversaire aux tirs au but. Mais face à la force de frappe sénégalaise, la donne semble différente. Le Sénégal n'a plus perdu contre le Mali depuis 10 confrontations (6 victoires) et devrait s'imposer d'ici la fin des 90 minutes.

Pronostic 1 Mali vs Sénégal : Victoire du Sénégal (Cote : 1,60 sur Unibet)

Une attaque de feu

Le secteur offensif sénégalais est sans doute le plus complet du tournoi. Entre le talent de Nicolas Jackson, l'apport de Pape Sarr et l'influence du capitaine Sadio Mané, les Lions tournent à plein régime avec déjà 10 buts inscrits en 4 matchs (soit 2,5 buts par match).

Les statistiques parlent d'elles-mêmes : les joueurs de Pape Thiaw ont inscrit exactement trois buts dans 75 % de leurs rencontres depuis le début de la compétition. De plus, ils ont marqué au moins deux buts lors de 8 de leurs 10 derniers matchs internationaux.

Contre le Mali, le Sénégal a l'habitude de briller offensivement, ayant trouvé le chemin des filets à au moins deux reprises lors de leurs deux derniers duels.

Pronostic 2 Mali vs Sénégal : Plus de 1,5 but pour le Sénégal (Cote : 1,83 sur Unibet)

Sadio Mané, toujours au rendez-vous

Le danger peut venir de partout côté sénégalais, comme l'a prouvé le doublé du milieu Pape Gueye au tour précédent. Cependant, Sadio Mané reste l'âme de cette équipe.

S'il n'a pas marqué en huitième de finale, l'ancien ailier de Liverpool a été le grand artisan de la qualification avec deux passes décisives. Buteur lors de la phase de groupes contre la RD Congo, il affiche un bilan solide de 4 implications directes sur les buts lors de ses 3 dernières sélections (1 but, 3 passes). Dans un match de ce prestige, le leader des Lions sera forcément attendu au tournant.

Pronostic 3 Mali vs Sénégal : Sadio Mané buteur (Cote : 2,75 sur Unibet)

+