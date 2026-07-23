Selon le journal Ruhr Nachrichten, le gardien de but de 24 ans devrait quitter le club lors du mercato estival.

Selon cette source, Ramaj souhaiterait « quitter Dortmund au plus vite » afin de pouvoir rejoindre un nouveau club. Le BVB et ses dirigeants auraient donc décidé de vendre le gardien et de le laisser partir définitivement.

Prêté la saison passée au 1. FC Heidenheim, il a été relégué en 2. Bundesliga (17e du classement) tout en livrant des performances solides.

Aucune perspective ne s’ouvre toutefois pour lui au poste de gardien titulaire du BVB, où Gregor Kobel règne en maître. Seul un départ du Suisse pourrait lui offrir une chance, mais ce scénario n’est pas d’actualité.

Getty Images

Diant Ramaj n’était même pas dans le groupe pour le match amical du BVB

Lors du dernier match amical contre le club de Regionalliga Rot-Weiß Oberhausen (3-1), Ramaj n’était même pas dans le groupe, malgré l’absence du Suisse. C’est d’abord le numéro deux attitré, Alexander Meyer, qui a disputé une mi-temps, puis Patrick Drewes a gardé les buts pendant les 45 minutes suivantes.

Les dirigeants du BVB auraient ainsi préféré ne pas exposer leur gardien à une éventuelle blessure qui compromettrait les discussions en cours.

Le gardien de 24 ans l’avait déjà annoncé la saison passée : il ne se contentera pas d’un rôle de doublure à Dortmund. « Je dois jouer. C’est clair pour moi : je ne m’assiérai pas sur le banc à Dortmund », déclarait Ramaj juste avant son départ pour Heidenheim.

Problème : aucun club ne s’est pour l’instant manifesté pour le portier. D’après les informations du Ruhr Nachrichten, le Borussia n’a reçu aucune demande concernant Ramaj, dont le contrat à Dortmund court encore jusqu’en 2029.