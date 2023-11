Mahrez cite son modèle chez les joueurs français... et ce n'est pas Zidane

Riyad Mahrez a surpris son monde en révélant le joueur français qui l’a inspiré.

Dans un entretien accordé au journal L’Equipe, Riyad Mahrez fait quelques révélations sur sa carrière. L’Algérien a évoqué notamment le joueur qui l’a inspiré parmi les footballeurs français et Zinedine Zidane n’a pas étonnamment les faveurs de Mahrez.

Mahrez s’est inspiré d’un autre français que Zidane

Zinedine Zidane n’est pas le modèle de Riyad Mahrez chez les joueurs français. Interrogé sur les dribbleurs qui l’ont inspiré, l’ancien joueur de Manchester City, a révélé le nom d’un excellent dribbleur français, qui n’a pas connu une aussi grande carrière que Zidane. « Hatem Ben Arfa, il était trop fort dans le dribble, c'était grave... Sur ses qualités, il méritait une autre carrière », avoue l’attaquant d’Al Ahli en Arabie Saoudite.

Riyad Mahrez est fan des Algériens

Si Zinedine Zidane n’a pas les faveurs de Riyad Mahrez, l’Algérien est bien fan d’autres joueurs et particulièrement ses compatriotes, qui ont une très bonne capacité d’élimination. « Oui Lionel Messi. Après, les Algériens, on a ça en nous aussi. On a également des talents incroyables. Yacine Brahimi, au niveau de l'élimination, c'est grave... J'aime bien les qualités d'Adam Ounas aussi », ajoute-il.

Les concessions de Riyad Mahrez

Très bon dribbleur, Riyad Mahrez a dû se revoir son jeu pour se conformer aux exigences du haut niveau. « Je l'ai encore, mais moins qu'avant. J'ai acquis d'autres compétences. Le haut niveau nous pousse à l'efficacité, c'est plus difficile d'être dans la prise de risque dans ce collectif. J'essaie de trouver un équilibre avec ce que j'ai toujours été. Entre ce footballeur créatif et l'exigence du haut niveau. C'est la recherche d'un point d'équilibre, un peu comme entre l'accélérateur et l'embrayage... », affirme le champion d’Afrique 2019 avant de revenir sur ses propos concernant le « foot comme à la cité ». « Mentalement, dans ma tête, oui je dirais la même chose, mais moins dans mon jeu. J'ai plus de bouteille, d'expérience. Je fais d'autres choix que le dribble », confie Riyad Mahrez.