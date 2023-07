L'offre pharaonique d'Al-Ahli pour Mahrez

Manchester City a accepté de vendre Riyad Mahrez à Al-Ahli, le club saoudien ayant proposé 30 millions de livres pour l'ailier.

L'international algérien de City était réticent à l'idée de le perdre, mais un transfert a finalement été conclu après qu'Al-Ahli a fait une offre qui correspondait à leur évaluation, comme GOAL peut le confirmer. Mahrez va maintenant passer sa visite médicale et signer un contrat de trois ans avec le club de la Saudi Pro League, avec une option pour une année supplémentaire, selon The Athletic.

Mahrez a été autorisé à ne pas participer à la tournée de pré-saison de City en Asie pendant que l'accord est formalisé, le reste de l'équipe s'envolant mercredi.

Mahrez devrait devenir le dernier d'une longue série de joueurs de Premier League à rejoindre le pays du Golfe, avec des joueurs comme Kalidou Koulibaly, N'Golo Kante, Roberto Firmino et Ruben Neves, et potentiellement Jordan Henderson et Fabinho.

Pep Guardiola va probablement revenir sur le marché des transferts pour trouver un remplaçant à Mahrez, compte tenu de sa contribution au triplé de City la saison dernière. Le Barcelonais Raphinha fait partie des noms évoqués jusqu'à présent.