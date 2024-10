Lyon - Nantes, Antoine Kombouaré dézingue les Gones

L’entraineur de Nantes a fracassé, vendredi, l’OL avant le match entre les deux équipes, dimanche.

Le FC Nantes sera en déplacement sur le stade de l’Olympique Lyonnais, dimanche, à l’occasion de la septième journée de Ligue 1. En prélude à ce choc, Antoine Kombouaré était en conférence de presse, ce vendredi. Face aux médias, le technicien français a dévoilé ses griefs contre le club rhodanien.

Antoine Kombouaré ne digère toujours la dernière défaite face à l’OL

Comme on se retrouve. Six mois après leur dernière confrontation, Nantes et Lyon vont s’affronter à nouveau, dimanche prochain. Les deux équipes s’étaient séparées sur une victoire 3-1 des Gones le 7 avril dernier lors de la 28e journée de Ligue 1 la saison dernière. Une défaite qui est restée en travers de la gorge des Canaris qui n’oublient pas l’accrochage d’Alexandre Lacazette avec Nathan Zeze qui aurait dû valoir un carton rouge au capitaine lyonnais.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Ça va être intéressant parce que j’aime bien l’idée d’affronter des équipes qui sont bien meilleures que nous. Il faut les regarder droit dans les yeux. Après, je le ressens comme ça, c’est une équipe qui a du vice et beaucoup d’expérience. Elle est capable aussi de beaucoup provoquer des fautes chez l’adversaire, de mettre une grosse pression sur l’arbitrage aussi. J’ai encore en travers de la gorge ce que j’ai vécu la saison passée ici. Pour moi, c’est inacceptable. Il ne faudra pas répondre aux provocations, parce que ce qu’il s’est passé avec Nathan (Zeze) qui prend un coup de coude… », fulmine Antoine Kombouaré.

Kombouaré fustige l’attitude des Gones

Antoine Kombouaré estime notamment que l’Olympique Lyonnais a eu les faveurs de l’arbitrage lors de ce match. En outre, l’ancien coach du PSG et de l’En-Avant Guingamp n’a surtout pas apprécié l’attitude des Lyonnais qui ont viré dans la provocation.

« Après, c’est facile de m’appeler en semaine, mais on se fait voler cette victoire. Le rôle de l’arbitre est important, car il y aura de la tension. Nous, on n’ira pas là-bas en victime, ça met à rester en travers de la gorge. Et en plus, ils n’ont pas eu la victoire modeste. J’ai encore des images de leur banc, les entraîneurs qui sont venus provoquer. Moi, je n’aime pas ça. Il faut être respectueux. En plus, tu as eu l’avantage de l’arbitrage… », ajoute l’entraineur de Nantes.