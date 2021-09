Lyon : la VAR, Aulas étale sa déception

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas a étalé sa déception face à la VAR après le match contre Lorient.

Six jours après le penalty litigieux sifflé en faveur du Paris Saint-Germain (1-2), l'Olympique Lyonnais se retrouve encore face à une décision arbitrale défavorable.

Cette fois, il s'agit de l'expulsion du latéral gauche Emerson après un contact très discutable avec Enzo Le Fée au quart d'heure de jeu de la rencontre contre Lorient (1-1) ce samedi en Ligue 1 (plus le but qui s'en est suivi sur coup franc).

Très irrité après cette décision, le boss des Gones Jean-Michel Aulas a été très vocal sur l'arbitrage.

"J'aurais rêvé d'un match à armes égales, quand les équipes sont de qualité, cela vient normalement mais, comme à Paris bizarrement, on se retrouve déçu. Non pas déçu du résultat en tant que tel, mais déçu de la qualité de l'arbitrage et surtout de ce que la VAR ne fait pas. Pour le carton rouge qui amène le coup franc et le but, le joueur est à un mètre et touche le talon d'Emerson, il n'y a pas de faute."

"En plus il a perdu le ballon qui est à quatre mètre devant, comment peut-on siffler un carton rouge ? Troisième erreur de l'arbitre, on voit que bien que Denayer couvre l'action donc Emerson n'est pas dernier défenseur. Enfin le coup franc est tiré à sept mètre de la soi-disant faute", a tancé le cacique pour Prime Video.

"J'ai une immense déception car la VAR n'apporte pas ce qu'elle doit apporter. Un arbitre peut se tromper, la VAR doit corriger les erreurs, donc une immense déception non pas en tant que dirigeant de club mais en tant que membre d'une institution, de la Ligue. Il y a des enjeux tellement importants, à Paris tout le monde a vu, mais personne de la DTA n'a pris la parole pour dire la monstrueuse erreur d'appréciation, ce qui ma foi n'est pas très bon sur la volonté de progresser. On fait tous des erreurs et il faut le reconnaître car cela change le cours du championnat. On vient de perdre cinq points sur des erreurs d'arbitrage", a ajouté Aulas.