Lyon : Jean-Michel Aulas dresse la feuille de route pour la fin du mercato

Le président de l'Olympique Lyonnais a fait une mise au point à quelques jours de la fin du mercato estival.

Après un début de saison mitigé en championnat avec des résultats en dents de scie, l'Olympique Lyonnais est passé à l'action ces derniers jours sur le marché des transferts avec les arrivées de Xherdan Shaqiri et Emerson Palmieri pour apporter de l'expérience au sein de l'effectif rhodanien. Pour autant, l'OL ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Présent en conférence de presse mercredi soir, Jean-Michel Aulas a fait le point pour la suite et la fin du mercato, faisant au passage un bilan sur le premier mois de compétition.

"J’ai vécu le début de saison comme tous les amoureux de l’OL. J’ai pris du recul. Ce n’est pas un bon démarrage. Rien n’est définitif après trois matches. On a décidé d’activer le plan numéro 2. Les joueurs qui viennent d’arriver montrent la volonté d’être prêt pour le championnat mais aussi pour l’Europa League. On est malheureux de ce début de saison mais on sait que sur le fond, on a bien travaillé. On a un coach qui correspond à ce qu’on voulait faire", a expliqué Jean-Michel Aulas.

"Malgré la crise, l’OL a fait ce qu’il fallait pour recruter Shaqiri et Emerson. On a plein de raisons de ne pas paniquer et de penser qu’on est sur la bonne voie. On en a la conviction. On se donne les moyens d’atteindre nos objectifs et de progresser malgré un contexte difficile… Tout est possible pour cette fin de mercato. Depuis l’arrivée de Peter Bosz, on fait tout avec son aval. On avait parlé d’un gardien, on a tout fait pour le faire. Peut-être que les choses se feront au dernier moment pour Onana. On n’a pas besoin de vendre pour acheter", a ajouté le président de l'OL.

Jean-Michel Aulas a promis du mouvement lors des derniers jours du mercato : "On a plein de raisons de penser qu'on est sur la bonne voie. On se donne les moyens d'atteindre nos objectifs et de progresser. (...) On discute tous les jours, et encore plus depuis la défaite à Angers (3-0). On a réfléchi à ce qu'on pouvait faire de mieux pendant des heures entières. Ce que va nous demander Peter (Bosz), on va essayer de le faire. Il est probable qu'il y ait d'autres mouvements, mais c'est toujours complexe. On espère faire des choses qui vont encore vous surprendre".

Vincent Ponsot, présent aux côtés de Jean-Michel Aulas, a fait le point sur les différentes situations dans l'effectif : "Maxwell Cornet a émis le souhait de partir. Pour qu’un transfert se fasse, il faut un accord de toutes les parties. Marcelo ? On n'a pas de demande à ce niveau-là. On a 4 défenseurs centraux. L’avènement de Castello est une bonne surprise pour nous. Marcelo est toujours là avec la Pro 2. Il y a des discussions pour le moment. Aouar ? Houssem, ça fait un moment qu’il joue avec nous et il aspire à jouer ailleurs mais s’il joue ici, il sera très content et nous aussi. Dans ce système-là, je pense qu’il a encore beaucoup à donner".

"Les attentes sont comblées. Mais, si on recrute quelqu’un, ça sera pour améliorer significativement l’équipe. On verra. C’est un mercato particulier à cause du covid. Il faut voir sur la dernière semaine ce qu’il se passe. Beaucoup de clubs ont des besoins et certains clubs ont besoin de vendre", a conclu le directeur général de l'OL.