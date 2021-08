Lyon : Un départ de Cherki ? Aulas met les barbelés

Jean-Michel Aulas s'est exprimé sur le cas Rayan Cherki en conférence de presse.

Profitant de la présentation de Xherdan Shaqiri et d'Emerson, ce mercredi, le président lyonnais et son bras droit ont répondu aux questions des médias sur les dossiers du mercato et sur les ultimes journées du marché des transferts.

Alors que le maché fermera ses porters le mardi 31 août à 23h59, Aulas a notamment été sondé sur le cas Rayan Cherki et en a profité pour fermer la porte au jeune prodige rhodanien.

« Je pense qu'il faudrait que Juni s'exprime plus concrètement. Rayan a 18 ans, il va être sélectionné avec les U19 français. Si on l'a fait signer dans des conditions uniques en Europe, c'est que l'on veut qu'il apporte son talent à l'OL », a ainsi tonné Jean-Michel Aulas face aux médias.

Autre dossier chaud de l'actualité rhodanienne, celui de Maxwel Cornet, courtisé par Burnley.

« Maxwell est toujours là, ça fait quelque temps qu'il avait émis le souhait de partir. Pour qu'un transfert se fasse, il faut qu'il y ait un accord avec les trois parties. Son absence à l'entraînement ce mercredi n'a rien à voir avec tout ça », a précisé pour sa part Vincent Ponsot.

Ponsot a également fourni quelques précisions sur le dossier Houssem Aouar : « Il aspire à vouloir jouer ailleurs, mais s'il reste je pense qu'il sera très content".

Quid de Sardar Azmoun, l'attaquant du Zenit ? L'OL rpéfère rester prudent

« Des discussions existent. Par expérience, on préfère ne pas trop parler. Je pense par exemple que si la piste Onana n'avait pas été si médiatisée, le joueur serait sans doute là aujourd'hui. Azmoun est une piste potentielle », a précisé Ponsot.