Lyon : Fabio Grosso reçoit déjà un vilain coup

À peine arrivé à la tête de l'OL, Fabio Grosso doit déjà faire face à la pression. Ce journaliste n'est pas sûr qu'il soit l'homme qu'il faut à l’OL.

C'est difficile d'être l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Et Fabio Grosso l'a pris à ses dépens. Alors qu'il vient d'être intronisé, nouvel entraîneur du club sextuple champion de France, Fabio Grosso fait dors et déjà face à une pluie de critiques. Le technicien italien n'est pas l'homme de la situation selon plusieurs observateurs en l'occurrence Pierre Ménès.

Grosso débarque à Lyon

Ce lundi, Fabio Grosso tout souriant a été présenté officiellement comme le nouveau patron de l'OL par John Textor. L'ancien international italien passé notamment par Lyon (2007-2009) prend la succession de Laurent Blanc et a paraphé un contrat de 2 ans avec le club Olympien. Dans son discours, il a affiché toute suite ses ambitions à la tête du club Rhodanien. Le champion du monde 2006 a notamment déclaré qu'il souhaitait redonner de la confiance à ses joueurs afin de produire un jeu séduisant qui correspond à l'ADN du club.

Mais Pierre Ménès n'est pas certain que Fabio Grosso craint que Grosso ne soit pas l'homme de la situation à l'OL dans la mesure où l'effectif n'est tout simplement pas au niveau. Le journaliste qui ne digère toujours pas le limogeage de Laurent Blanc estime également que le CV de l’entraîneur italien ne fait pas le poids face aux réelles exigences de l’Olympique de Lyonnais.

Pierre Ménès t acle Grosso

« J'ai l'impression que pour les supporters lyonnais, tout ce qui n'était pas Laurent Blanc était formidable. OK, Grosso a fait une très bonne dernière saison en Serie B avec Frosinone. Mais avant, ce n'était pas brillant non plus. Cette équipe de Lyon est dans un tel état de délabrement que je pense que ça va être compliqué pour lui. » a-t-il déclaré.

Des propos qui illustrent la lourdeur de la tâche confiée à Fabio Grosso. Pour rappel, l’italien a déjà entraîné Frosinone en Serie B et le FC Sion en Super League suisse.