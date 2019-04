Lyon dément pour Laurent Blanc

L'Olympique Lyonnais a démenti une rencontre entre Jean-Michel Aulas et Laurent Blanc au cours de la semaine.

En pleine course pour valider sa place sur le podium en , l'Olympique Lyonnais doit également déjà préparer la saison prochaine et par conséquent chercher, trouver, un successeur à Bruno Genesio. Alors que les Gones voient l' et l'ASSE continuer de leur mettre la pression au classement afin de leur subtiliser la troisième place qualificative pour le tour préliminaire de la prochaine , le dossier du futur entraîneur est sur toutes les lèvres du côté de .

Plusieurs noms ont été cité ces dernières semaines et derniers mois, alors même que Bruno Genesio n'avait pas encore annoncé son départ, et l'un d'entre eux revient sans cesse sur la table. Celui de Laurent Blanc. L'ancien entraîneur du PSG, écarté des terrains depuis son départ du club de la capitale, a démenti sur le plateau de beIN Sports tout contact avec le club rhodanien. Mais selon le Progrès, "le Président" serait bel et bien en pole position.

Blanc en pole position ?

En effet, le journal a indiqué que Laurent Blanc et Jean-Michel Aulas auraient prévu de se rencontrer cette semaine afin, bien évidemment, d'échanger en vue d'une future collaboration. "Je veux recommencer à entraîner et relever un challenge avec ma vision du football. Je ne me demande rien d’extraordinaire", a laissé entendre Laurent Blanc la semaine dernière sur beIN Sports. Néanmoins, l'OL a vite tenu à démentir les informations du quotidien local.

Curieux procédé du Progrès de publier une affirmation fausse et gratuite. Contrairement à ce qui est écrit, @JM_Aulas ne rencontrera aucun entraîneur, ni L. Blanc ni un autre, avant au moins le match de . La priorité du club est de se concentrer sur la course au podium. pic.twitter.com/V0Sv7c7qMc — Olympique Lyonnais (@OL) 24 avril 2019

L’Olympique Lyonnais indique ainsi que "contrairement à ce qui est écrit, Jean-Michel Aulas ne rencontrera aucun entraîneur, ni Laurent Blanc ni un autre, avant au moins le match de Lille. La priorité du club est de se concentrer sur la course au podium". Une manière d'enlever la pression sur le groupe actuel et sur Bruno Genesio, forcément fragilisé par l'annonce de son départ en fin de saison mais qui doit encore assurer la troisième place.

L'OL assure donc que la course au podium est la priorité, contrairement à la recherche du futur entraîneur, mais une fois cette course bouclée, le dossier du prochain entraîneur de l'OL va ressurgir de plus belle. Outre le nom de Laurent Blanc, celui de Marcelo Gallardo, qui excite particulièrement les supporters lyonnais, a également été évoqué. Nul doute que Jean-Michel Aulas ne manquera pas de candidats pour succéder à Bruno Genesio.