Lyon, Genesio : "J'ai vu beaucoup de très bonnes choses"

L'entraîneur de l'OL était aux anges après le succès de son équipe contre Angers ce vendredi soir à domicile.

L'Olympique Lyonnais a retrouvé le goût de la victoire. Les Gones ont repris leur marche en avant en championnat avec un succès, à domicile ce vendredi soir, contre Angers. Une victoire capitale dans la course au podium et à la . Memphis Depay a ouvert le score suite à un long ballon d'Houssem Aouar, avant que Martin Terrier, pourtant malade, encore sur une passe du milieu de terrain de l'OL, n'augmente l'avantage des Gones.

En conférence de presse, Bruno Genesio a affiché sa joie après que son équipe ait renoué avec le succès : "Il fallait inverser cette dynamique négative. Ce n'est jamais facile. Le contenu du match est très intéressant même si je regrette qu'on n'ait pas tué le match avec un troisième but qui nous aurait permis de passer une fin de match plus tranquille. J'avais demandé aux joueurs de courir, de jouer simple et d'être disponibles".

"Je remercie les supporters"

Après plusieurs matches assez compliqués dans le contenu et au niveau des résultats, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais s'est montré satisfait de ce qu'il a vu de la part des Gones face à Angers ce vendredi soir : "Je voulais aussi une équipe solidaire dans la difficulté. C'est ce que j'ai vu ce soir (vendredi soir). Il y a eu beaucoup de très bonnes choses dans le jeu, les transitions. On a pris beaucoup de plaisir, moi le premier".

Le technicien français a remercié le public pour son comportement : "Je n'ai pas fait mon annonce par rapport aux joueurs, je ne pense pas que c'est cela qui a fait qu'on a mieux joué. J'ai une équipe de compétiteurs. On avait à coeur de montrer qu'on pouvait réagir. Ça demande confirmation. Il faut s'appuyer sur ce qu'on a bien fait. Pour la confiance, il est préférable d'avoir l'ambiance qu'on a eu ce soir, je les remercie (les supporters)".

L'Olympique Lyonnais doit désormais espérer un faux pas de ses concurrents directs pour la troisième place, à savoir dans un premier temps l'ASSE puis l'OM, mais doit très probablement surveiller de près le résultat de , avec dans un coin de la tête toujours cette envie d'aller chercher la deuxième place. Il reste encore cinq matches à l'OL de Bruno Genesio pour terminer la saison de la meilleure manière avec un ticket pour la prochaine C1.