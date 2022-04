L'OL manque de leaders selon Bosz

Jeudi soir, l'Olympique Lyonnais a été éliminé de la Ligue Europa par West Ham (0-3). Et ce vendredi, Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot, le directeur général du football, et Peter Bosz ont donné une conférence de presse pour faire le point sur la situation du club.

Après Jean-Michel Aulas, qui a réitéré sa confiance envers son entraîneur, le Néerlandais s'est longuement exprimé sur les échéances à venir ainsi que sur la qualité de son effectif.

Sur la fin de saison

Il faut faire une série. C'est ce qui peut nous aider. Il faut des victoires. Quand on voit nos trente premières minutes contre West Ham, les joueurs ne dormaient pas. Mais il faut faire une série donc gagner les matches.

J'aimerais un football plus agressif, avec un pressing plus haut. On doit jouer un football pour gagner les matches sur cette fin de saison, il faut être réaliste plutôt que romantique pour les sept derniers matches. On va jouer un football qui correspondra à cet objectif.

Sur sa situation personnelle

Ce n'est pas facile. On connaît des bons moments et des moments durs comme hier soir dans le foot. Les objectifs sont clairs ici et c'est dur quand tu ne gagnes pas. Mais je ne lâche pas. C'est un grand challenge. Peu de gens dans cette salle croient qu'on va y arriver. C'est ma première année ici, pas toujours facile avec la langue et quand tu ne dors pas beaucoup. Mais en même temps c'est un gros challenge pour moi, je ne lâche pas, je vais pousser les joueurs. Je crois que c'est possible. On n'a pas fait de série cette saison, on en a besoin. Ce n'est pas facile, mais c'est un challenge, on va y arriver, absolument.

Sur la qualité de l'effectif olympien

On échange beaucoup avec Aulas et Ponsot sur l'effectif, on ne regarde pas seulement les qualités des joueurs sur le terrain. On regarde aussi le leadership, ce n'est pas évident. Toutes les équipes veulent des leaders, mais ce n'est pas facile d'être un leader, il faut aussi l'être dans les défaites. Est-ce que c'est un manque dans l'effectif ? Oui.

Est-ce que c'est un problème global d'effectif ? Oui. On ne peut pas tomber comme on l'a vu hier, ça ne peut pas arriver.