OL : "On va laver notre linge sale en famille", Aulas avertit ses joueurs

Au lendemain de son élimination en Ligue Europa contre West Ham (0-3), l'Olympique Lyonnais a donné une conférence de presse pour faire le point sur la situation du club.

Jean-Michel Aulas, accompagné par Vincent Ponsot, le directeur général du football et Peter Bosz, a adressé un message fort à ses joueurs et à ses supporters, tout en maintenant sa confiance envers son entraîneur.

Le message d'Aulas aux supporters de l'OL

On a pensé que c'était bien de venir groupé pour évoquer d'une part le résultat contre West Ham, et les conséquences pour l'avenir pour nous sortir de ce mauvais pas. Je veux m'adresser à la grande majorité des supporters qui sont très tristes : les trente premières minutes et le match d'une manière générale étaient magnifiques grâce à tous ceux qui ont participé. Quand on investit pour venir, on a envie que la fête soit belle et que le résultat soit à la hauteur. Je veux leur dire qu'on partage leur tristesse.

Le message d'Aulas à ses joueurs

Il faut que les joueurs prennent conscience de la gravité de la situation. Il faut qu'on soit à la manœuvre en tant que dirigeants pour faire en sorte que les joueurs montrent qu'ils ont les qualités nécessaires. Pour moi, il reste sept matches, il reste une chance de pouvoir participer à une Coupe d'Europe. Il faut que ça se traduise dès dimanche par une réaction […] On pense sauver la saison par nos résultats. Mais le risque existe, il faut que les joueurs prennent conscience qu'on n'a plus le droit à l'erreur, on va leur demander une remise une cause, on va laver notre linge sale en famille, on va échanger. Je ne pense pas que les joueurs fassent exprès. La baisse de régime mentale après le premier but contre West Ham, on ne l'explique pas trop.

Aulas sur l'avenir de Bosz

On a trouvé un staff qui correspond à ce dont on a besoin à l'OL, avec l'expérience, une culture étrangère qui était réclamée par beaucoup de supporters. Il y a une première année où on a tâtonné. Le recrutement n'a peut-être pas été directement en relation avec ce que souhaitait Peter. On a l'intention de réfléchir à comment améliorer le groupe, on aura les moyens d'investir pour faire en sorte de répondre aux aspirations de Peter. On espère continuer l'aventure. Le staff en place correspond à ce qu'on souhaite.