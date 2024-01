Lyon : A peine arrivé, Matic monte déjà le ton

Nemanja Matic a envoyé un message fort aux supporters lyonnais quelques jours après son arrivée à l’OL.

Après plusieurs semaines de négociations, le feuilleton Matic a enfin pris fin. Le milieu de terrain serbe a finalement rejoint l’OL après un long bras de fer avec le Stade Rennais. Quelques jours après son arrivée dans le Rhône, Nemanja Matic monte déjà le ton dans un message adressé aux supporters de l’Olympique Lyonnais.

Matic prêt à aider l’OL à se relever

Déçu par sa première expérience en Ligue notamment avec la scolarité de ses enfants, Nemanja Matic a décidé de quitter la Bretagne six mois seulement après son arrivée. Après la finalisation de son transfert à l’OL, le Serbe veut désormais se concentrer sur le volet sportif avec le club rhodanien. Dans un entretien accordé à OL TV, l’ancien joueur de Chelsea et de Manchester United annonce être prêt à jouer.

« Je me sens prêt et motivé. On verra si le coach décide de me faire jouer. Je veux juste aider l’équipe pour qu’ensemble, on change les choses et qu’on recommence sur quelque chose de mieux la saison prochaine. Beaucoup de gens me parlent du nombre de matchs que j’ai joués. Ce chiffre donne une idée de ma carrière et de mon âge. Mais moi, je veux jouer du moment que j’ai les bonnes conditions pour continuer », lance Nemanja Matic.

« Chaque match sera une finale pour nous »

Alors que l’OL campe toujours à la 16e place de Ligue 1, l’ancien milieu de terrain de la Roma veut aider Lyon à remonter au classement. Nemanja Matic prévient que pour lui, toutes les rencontres seront comme des finales. « Je vise toujours les objectifs les plus élevés. On connaît notre situation, on reste objectif, on ne peut pas dire qu’on va viser les trois premières places. On doit y aller pas à pas pour gagner le plus de matchs possibles jusqu’à la fin de la saison. Chaque match sera une finale pour nous », a ajouté le Serbe. Les supporters de l’Olympique Lyonnais apprécieront.