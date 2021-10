Lukaku explique comment son échec à Chelsea l'a fait grandir

L'attaquant belge est revenu à Stamford Bridge cet été, 10 ans après avoir été recruté par les Blues alors qu'il était encore un jeune prometteur.

Romelu Lukaku n'a connu que 15 apparitions sans marquer le moindre but sous le maillot de Chelsea lors de son premier passage à Stamford Bridge, mais l'international belge affirme que cette expérience "douloureuse et utile" a contribué à faire de lui "un joueur complet". L'attaquant belge de 28 ans est revenu dans l'ouest de Londres cet été, dix ans après avoir été recruté par les Blues en tant qu'adolescent très prometteur.

Il n'a pas réussi à avoir l'impact escompté avec les poids lourds de la Premier League à l'époque, mais il est de retour dix ans plus tard en tant que l'un des buteurs les plus redoutables et les plus prolifiques de la planète - avec des leçons importantes tirées d'un début premier passage difficile chez l'un des plus grands clubs européens. Lukaku est revenu son premier passage au club pour le site officiel de Chelsea, qui l'a vu être acquis en 2011 avant d'être prêté à West Brom et Everton : "C'était douloureux et utile, mais je dirais plus utile parce que ça m'a donné la mentalité et l'état d'esprit dont j'avais besoin pour devenir le joueur que je suis aujourd'hui".

"L'équipe était très bonne, mais personne ne voyait le travail supplémentaire qu'elle faisait après les entraînements. En tant que jeune homme de 18 ans, j'ai pu constater chaque jour à quel point les joueurs travaillaient sur leur métier. C'est là que j'ai su que c'était ce qu'il fallait faire pour devenir ce type de joueur. Je me suis dit 'quand je ne joue pas, c'est ce que je vais faire', et c'est devenu un style de vie", a analysé le Belge.

Comment Lukaku a-t-il été transformé ?

L'article continue ci-dessous

Si Lukaku n'a pas trouvé la cible lors de son passage initial à Chelsea, il a tout de même inscrit 17 buts pour West Brom et 104 sur trois saisons à Everton. Ces exploits lui ont valu un transfert de 84 millions d'euros à Manchester United en 2017, avec 42 autres buts enregistrés pour les Red Devils, avant de se rendre en Italie. Lukaku est devenu champion de Serie A avec l'Inter Milan, trouvant le chemin des filets 64 fois en seulement 95 apparitions, et a déjà quatre buts à son nom depuis son retour à Stamford Bridge dans un accord de 115 millions d'euros.

Sur les progrès qu'il a réalisés et sur la façon dont il en est arrivé là, Lukaku a ajouté : "Je suis beaucoup plus calme. J'ai mûri avec la paternité et je suis plus détendu. Après avoir gagné en Italie et avoir su ce qu'il fallait faire pour y arriver, cela m'a vraiment aidé. Au cours des trois dernières années, j'ai pu construire quelque chose que je peux assumer pour le reste de ma carrière. Cela peut être compliqué, mais lorsque vous vous fixez vraiment sur quelque chose et que vous consacrez tout ce que vous avez à cet objectif, vous pouvez y arriver. J'ai reconnu mes petites qualités et mon talent, mais j'ai aussi su ce que je ne savais pas faire et j'ai vraiment passé beaucoup de temps à travailler sur ces attributs pour être le joueur complet".

"Maintenant, ça fait du bien. Je suis très heureux de l'opportunité qui m'est offerte et nous avons très bien commencé en tant qu'équipe. Mes coéquipiers m'ont rendu la vie très facile et l'entraîneur fait du bon travail. Nos performances ont été bonnes mais nous sommes toujours à la recherche du prochain défi", a conclu le Belge. Lukaku s'est blessé avec la Belgique pendant la trêve internationale. Chelsea attend de savoir s'il sera prêt à reprendre le travail samedi, lors d'un court déplacement chez les voisins de Brentford.