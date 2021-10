Chelsea : Lukaku estime qu'il n'est "pas qu'un finisseur"

L'attaquant belge a indiqué ne pas apprécier lorsque les observateurs le réduisant à un simple renard des surfaces.

Romelu Lukaku est l'un des meilleurs n ° 9 du football mondial, mais l'attaquant de Chelsea affirme détester sa réputation de "finisseur". Il pense être plus "menaçant" lorsqu'il affronte des adversaires.

L'actuel attaquant de Chelsea possède des statistiques ébouriffantes depuis le début de sa carrière. Il compte 255 buts sur la scène des clubs 67 autres en équipe nationale. Partout où il est passé, il s'est distingué dans ce rôle si exigeant de buteur, mais il est bien plus que cela.

Dans une interview accordée au site de l'UEFA, Lukaku s'est confié sur ce qu'il estime être ses principales forces : "La façon dont je suis bâti, à savoir assez grand et corpulent, tout le monde pense que je suis une sorte de finisseur : je récupère juste le ballon et je termine les actions. Mais je n'ai jamais joué de cette façon et je déteste ça."

"Ma plus grande force est que je suis dangereux quand je suis face au but, car c'est à ce moment-là que je fais rarement de mauvais choix, a-t-il poursuivi. Après avoir passé le ballon, je sais où je dois me positionner dans la surface. Je peux faire un peu de tout et dans certains matchs quand je sais qu'il y a beaucoup d'espace derrière la défense, je joue différemment. La raison pour laquelle je suis si productif [en face du but] est que je peux faire un peu de tout. »

Il est fier de ses statistiques

Lukaku a travaillé dur pour atteindre le niveau auquel il évolue actuellement et Chelsea a fait de lui son transfuge le plus cher l'été dernier après avoir déboursé 120 millions pour ses services.

L'article continue ci-dessous

Des interrogations sont actuellement soulevées en Angleterre pour savoir si les Blues l'utilisent correctement, mais il n'y a pas de débat avec la Belgique car Lukaku, à seulement 28 ans, a maintenant 100 sélections à son actif et compte 34 buts de plus que le deuxième meilleur réalisateur de l'histoire de la Belgique.

Il est fier de ce record, mais il espère désormais partager des accomplissements avec sa sélection et peut-être dès cette semaine avec la conquête de la Ligue des Nations : "Je n'ai pas vraiment commencé à marquer des buts tout de suite pour l'équipe nationale. Cela m'a pris du temps. Mais une fois installé, je savais que j'aurais des opportunités de marquer et que les autres joueurs me permettraient de le faire. Et tout le monde a commencé à marquer des buts aussi, pas seulement moi : Eden [Hazard], Kevin [De Bruyne], Dries [Mertens]. Cela m'a fait penser qu'en attaque, nous avons une vraie qualité supérieure. Et pour moi, c'était comme un magasin de bonbons : marquer des buts en permanence. À un moment donné, j'ai arrêté de compter et j'ai continué à jouer. Et nous avons aussi gagné nos matchs. C'était la grande réussite, vous savez : marquer et gagner. Je déteste vraiment perdre, mais marquer et continuer à perdre est aussi horrible. Je suis content que nous ayons réussi à gagner autant de nos matches, mais au final, on veut vraiment gagner un trophée et c'est ce qui me motive vraiment."

La Belgique affrontera la France en demi-finale de la Ligue des Nations jeudi, et le vainqueur de l'opposition défiera ensuite l'Espagne ou l'Italie en finale.