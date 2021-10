Tuchel sait où il entraînera après Chelsea

Heureux à Chelsea, Tuchel pense malgré tout à la suite de sa carrière, qu’il verrait bien du côté de l’Italie et de la Serie A.

Il y a neuf mois, Thomas Tuchel était appelé pour jouer les pompiers de service à Chelsea. Frank Lampard n’étant plus considéré comme l’homme de la situation, Roman Abramovich a fait le choix de nommer l’entraîneur allemand, qui venait pourtant de se faire virer du PSG le jour de Noël.

Bien en a pris au propriétaire des Blues puisque Tuchel a véritablement transformé le visage du club londonien en l’espace de quelques mois. Après avoir échoué en finale de la Ligue des Champions avec le PSG, l’entraîneur allemand a enfin soulevé la coupe aux grandes oreilles et fait l’affront à Manchester City d’un premier sacre dans la prestigieuse compétition.

En championnat, Chelsea n’a pas gagné le titre mais a réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions et poursuit son chemin depuis le début de la saison avec une place de leader devant Liverpool et les Citizens.

Tout semble donc rouler pour Thomas Tuchel à Londres mais le technicien sait que tout peut aller très vite dans le football et pense déjà à l’après-Chelsea. S’il a prolongé son contrat avec les Blues, l’Allemand sait déjà ce qu’il aimerait faire après son aventure londonienne.

L'article continue ci-dessous

A 48 ans, il souhaite toujours entraîner mais aimerait découvrir un nouveau championnat après la Bundesliga, la Ligue 1 et la Premier League. Présent pour le festival du sport de Trento, Tuchel a avoué vouloir coacher un jour en Serie A.

"J’ai un lien avec votre pays, je me souviens toujours des grandes équipes italiennes depuis que je suis enfant, de nombreux Italiens vivent en Allemagne et j’y passe souvent mes vacances. Ce serait un plaisir de venir s’entraîner en Serie A et de ressentir l’ambiance que vous ressentez pour ce sport."

Le message est passé mais il faudra encore patienter puisque Tuchel est lié jusqu'en juin 2024 avec Chelsea.