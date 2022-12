Luis Suarez très en colère contre la FIFA après l'élimination de l'Uruguay

L'attaquant de la Celeste a assuré que la FIFA était "toujours contre l'Uruguay" après l'élimination de son équipe malgré la victoire face au Ghana.

Les critiques de Suarez se sont étendues au penalty accordé contre l'Uruguayen Josema Gimenez (face au Portugal) et à celui non accordé pour une supposée faute sur l'attaquant Darwin Nunez. L'attaquant vétéran s'est ensuite attaqué à l'instance dirigeante du football, affirmant que la FIFA s'en prend à l'Uruguay en raison de son manque de "pouvoir".

"Le penalty de Josema (Gimenez) nous a été préjudiciable en raison des buts encaissés, tout comme celui non accordé à Darwin", a protesté Suarez. "Les gens de la FIFA et de la commission des arbitres doivent donner des explications sur lesquelles ils se basent pour accorder les incroyables penaltys qui sont accordés et nous n'en avons pas eu deux aujourd'hui"

"Ce n'est pas une excuse, mais nous devons aussi répondre à ce manque de puissance. Après le match, je voulais voir mes enfants et les gens de la FIFA m'ont dit non, alors qu'un joueur français était avec ses enfants sur le banc. Il semble que l'Uruguay doive avoir plus de pouvoir, la FIFA est toujours contre l'Uruguay."

Les plaintes de Suarez font écho aux scènes peu recommandables du coup de sifflet final, qui ont vu les joueurs et l'encadrement de l'Uruguay entourer l'arbitre en signe de protestation. Bien que la Celeste ait battu le Ghana 2-0, la Corée du Sud s'est qualifiée pour les huitièmes de finale grâce à un but de Hwang Hee-chan contre le Portugal, laissant Suarez et ses coéquipiers visiblement désemparés sur et en dehors du terrain.

Suarez était le seul joueur de l'équipe de départ Ghana-Uruguay qui avait également débuté le quart de finale de la Coupe du monde 2010 entre les deux équipes. Il a reçu un carton rouge pour une faute de main délibérée lors de ce match.

À 35 ans, il s'agit probablement la dernière Coupe du monde de la carrière de Suarez, qui se terminera par une amère déception, comme en témoignent les larmes de l'attaquant au coup de sifflet final.