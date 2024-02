Luis Enrique et Alexandre Ruiz, le nouvel accrochage

Suite au nul entre le PSG et le Stade Rennais, dimanche en Ligue 1 (1-1), Luis Enrique a été sondé par Alexandre Ruiz.

Face au célèbre journaliste Alexandre Ruiz, le coach du PSG coach parisien a fait preuve d'une certaine condescendance, lui qui s'était accroché avec le journaliste de Free fin octobre lors du match aller en plateau, au Roazhon Park. À l'époque, Luis Enrique avait préféré parler avec Ludovic Giuly et ignorer Ruiz. Le deuxième round a eu lieu à l'occasion du match retour, dimanche, au Parc des Princes (1-1).

Alexandre Ruiz a demandé en espagnol à Luis Enrique son sentiment après le nul obtenu de haute lutte dans le temps additionnel suite au penalty de Gonçalo Ramos. "Je dirais que je suis presque content, imagine. Beaucoup de choses positives", a estimé Enrique, taquin. "Cela signifie qu’il y aussi eu des choses négatives?", l’a alors relancé le présentateur. "Non, je te dis, beaucoup de choses positives", s'est alors agacé Luis Enrique.

L'article continue ci-dessous

"Fais-le, s’il te plait, ça te fera le plus grand bien"

"Mais si au final, on est contents avec un nul arraché à la dernière minute, c’est qu’il y a eu aussi des choses négatives, non?", a insisté Alexandre Ruiz. "Toi t’es vraiment obsédé par le négatif et le positif. C’est incroyable", a tonné, en réponse, le coach des champions de France, en lui tapant sur l’épaule, avant de le chambrer: "Mais non, regarde, visualise, ferme les yeux. Respire, imagine le soleil, un ciel bleu. Ferme les yeux, s’il te plait, essaye, essaye. Fais-le, s’il te plait. Tu verras, cela te fera le plus grand bien. Par le nez, inspire, expire."

"Aujourd’hui, nous n’avons pas été bien inspirés en attaque. C’est vrai. Les joueurs ont manqué de lucidité en attaque. Mais ça arrive dans le foot. Nos adversaires jouent eux aussi. On a démontré que nous sommes une équipe avec différentes solutions, qui ne s’est jamais résignée, jusqu’au bout. Pour moi, c’est assez positif pour me faire sortir de ce match content, même si ce n’était pas le résultat que j’attendais (…) Si je revois tout le scénario du match, je suis content et c’est en ce sens que pour moi, ce nul c’est positif", a alors analysé l'ancien coach du Barça. "Ça y est, je vois le soleil", a plaisanté Alexandre Ruiz en réponse. "Ah, tu vois, ça y est", a conclu Luis Enrique.